На Волині покарали водія, який хотів підкупити патрульних





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Патрульні поліцейські зупинили ковельчанина, керуючого автомобілем «Volkswagen Golf», за перетин суцільної лінії на вулиці Холмській у Ковелі. Під час оформлення документів про порушення правил дорожнього руху він почав пропонувати 200 гривень, аби тільки проти нього «зам’яли» справу. Правоохоронці попередили водія, що за це передбачена уже кримінальна відповідальність. Однак останній продовжував настирливо давати їм гроші.



Один з патрульних не витримав і зателефонував оперативному черговому Ковельського відділу поліції. Невдовзі на місце події прибули співробітники, які задокументували «пропозиції неправомірної вигоди».



Слідче відділення відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 КК України, санкція якої передбачає штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.



Під час досудового розслідування прокурор Олександр Омельчук та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук затвердив дану угоду та призначив порушнику мінімальний штраф, що становить 8500 гривень.

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