Не вибрав безпечної швидкості: на Волині Mercedes злетів у кювет





Про це пише



23 вересня о 18:18 поліцейським надійшло повідомлення про ДТП. 28-річний ковельчанин, котрий керував автомобілем Mercedes Benz, не врахувавши дорожньої ситуації та не вибравши безпечної швидкості, з’їхав з траси в кювет.



Водій не постраждав. Автомобіль зазнав технічних ушкоджень.



Правоохоронці на водія склали постанову за статтею 124 КУпАП «Порушення правил дорожнього руху».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Дігтів Володимир-Волинського району легковик Mercedes злетів з дороги.Про це пише Володимир Медіа 23 вересня о 18:18 поліцейським надійшло повідомлення про ДТП. 28-річний ковельчанин, котрий керував автомобілем Mercedes Benz, не врахувавши дорожньої ситуації та не вибравши безпечної швидкості, з’їхав з траси в кювет.Водій не постраждав. Автомобіль зазнав технічних ушкоджень.Правоохоронці на водія склали постанову за статтею 124 КУпАП «Порушення правил дорожнього руху».

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