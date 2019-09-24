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Не вибрав безпечної швидкості: на Волині Mercedes злетів у кювет

Не вибрав безпечної швидкості: на Волині Mercedes злетів у кювет
Поблизу села Дігтів Володимир-Волинського району легковик Mercedes злетів з дороги.

Про це пише Володимир Медіа.

23 вересня о 18:18 поліцейським надійшло повідомлення про ДТП. 28-річний ковельчанин, котрий керував автомобілем Mercedes Benz, не врахувавши дорожньої ситуації та не вибравши безпечної швидкості, з’їхав з траси в кювет.

Водій не постраждав. Автомобіль зазнав технічних ушкоджень.

Правоохоронці на водія склали постанову за статтею 124 КУпАП «Порушення правил дорожнього руху».

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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