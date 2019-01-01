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Холод і дощі: на Заході України очікують погіршення погоди

Холод і дощі: на Заході України очікують погіршення погоди
25 вересня в Україні буде погіршення погодних умов. Крім холодного повітря вдень і нічних заморозків, в деякі області прийдуть дощі.

Такий прогноз погоди опублікувала синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Згідно з прогнозом синоптика, завтра атмосферний фронт прийде в західні області, а до вечора дощі доберуться і до Житомирської та Вінницької областей. На решті територій країни все ще збережеться суха погода.

"Найближчої ночі заморозки очікуються на Півночі та Сході України, на решті території +4+9 градусів, на Півдні до +13 градусів.
Вдень у середу передбачається +14+18 градусів, на північному сході +10+14 градусів, на Півдні та місцями на Заході +15+22 градуси", - йдеться у повідомлені.

У четвер, 26 вересня, у Києві з`являться дощі та похолодає вдень до +12 градусів.

Втім, синоптик зауважила, що на найближчих вихідних очікують потепління.

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Теги: синоптики, прогноз, погода, Наталка Діденко
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