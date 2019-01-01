Холод і дощі: на Заході України очікують погіршення погоди

25 вересня в Україні буде погіршення погодних умов. Крім холодного повітря вдень і нічних заморозків, в деякі області прийдуть дощі.Такий прогноз погоди опублікувала синоптику Facebook.Згідно з прогнозом синоптика, завтра атмосферний фронт прийде в західні області, а до вечора дощі доберуться і до Житомирської та Вінницької областей. На решті територій країни все ще збережеться суха погода."Найближчої ночі заморозки очікуються на Півночі та Сході України, на решті території +4+9 градусів, на Півдні до +13 градусів.Вдень у середу передбачається +14+18 градусів, на північному сході +10+14 градусів, на Півдні та місцями на Заході +15+22 градуси", - йдеться у повідомлені.У четвер, 26 вересня, у Києві з`являться дощі та похолодає вдень до +12 градусів.Втім, синоптик зауважила, що на найближчих вихідних очікують потепління.