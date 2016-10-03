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На Покрову «Укрзалізниця» запустила чотири додаткові поїзди

На Покрову «Укрзалізниця» запустила чотири додаткові поїзди
"Укрзалізниця" призначила чотири додаткові поїзди до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначають, що потяг № 191/192 Київ — Львів курсуватиме 12 та 14 жовтня в обох напрямках. З Києва відправлення о 07:42 та прибуття до Львова о 18:13. Зі Львова поїзд вирушить о 11:54 та прибуде до Києва о 21:47.

Поїзд № 237 Київ-Дніпро курсуватиме в обох напрямках 11 та 14 жовтня. З Києва відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 06:12. З Дніпра поїзд вирушить о 10:56 та прибуде до Києва о 20:06.

Поїзд № 242/241 Одеса — Дніпро з Одеси курсуватиме 11, 13, 15 жовтня, з Дніпра — 10, 12, 14 жовтня. З Одеси відправлення о 23:48 та прибуття до Дніпра о 09:32. Зворотно відправлення о 22:30 та прибуття до Одеси о 08:10.

Поїзд № 168 Львів — Одеса вирушить у рейси 12 та 14 жовтня в обох напрямках. Відправлення зі Львова о 09:16 та прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:18 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Зауважимо, цьогоріч українці матимуть нагоду використати три вихідні дні поспіль для святкових подорожей.

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Теги: потяги, Покрова
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