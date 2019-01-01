У місті на Волині горів торговельний павільйон





Про це повідомили у Ковельському міськрайонному відділі У ДСНС України у Волинській області, передає



Так, на вулиці Гончара приблизно о 2:30 горіла господарська будівля. Причини займання з'ясовують.



Трохи згодом о 5:43 рятувальники виїхали на гасінні пожежі, що сталася на вулиці Театральній. Зайнявся торговельний павільйон.



Повідомляють, пожежа трапилася через замикання електропроводки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі сьогодні, 24 вересня, сталося дві пожежі.Про це повідомили у Ковельському міськрайонному відділі У ДСНС України у Волинській області, передає Ковельpost. Так, на вулиці Гончара приблизно о 2:30 горіла господарська будівля. Причини займання з'ясовують.Трохи згодом о 5:43 рятувальники виїхали на гасінні пожежі, що сталася на вулиці Театральній. Зайнявся торговельний павільйон.Повідомляють, пожежа трапилася через замикання електропроводки.

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