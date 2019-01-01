вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині горів торговельний павільйон

У місті на Волині горів торговельний павільйон
У Ковелі сьогодні, 24 вересня, сталося дві пожежі.

Про це повідомили у Ковельському міськрайонному відділі У ДСНС України у Волинській області, передає Ковельpost.

Так, на вулиці Гончара приблизно о 2:30 горіла господарська будівля. Причини займання з'ясовують.

Трохи згодом о 5:43 рятувальники виїхали на гасінні пожежі, що сталася на вулиці Театральній. Зайнявся торговельний павільйон.

Повідомляють, пожежа трапилася через замикання електропроводки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Ковель, господарська споруда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смертельна аварія на Волині: одна людина загинула, п’ятеро травмувалися
Сьогодні, 14:51
На Волині спіймали злодіїв, які крали вільху у лісі
Сьогодні, 14:38
У місті на Волині горів торговельний павільйон
Сьогодні, 14:22
Холод і дощі: на Заході України очікують погіршення погоди
Сьогодні, 13:51
Не вибрав безпечної швидкості: на Волині Mercedes злетів у кювет
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
У волинському місті горіла господарська споруда У волинському місті горіла господарська споруда
05 серпень, 12:40
У селі на Волині люди допомогли рятувальникам загасити пожежу У селі на Волині люди допомогли рятувальникам загасити пожежу
31 серпень, 21:05
Повідомили, що горіло на даху багатоповерхівки у Ковелі Повідомили, що горіло на даху багатоповерхівки у Ковелі
28 серпень, 22:23
Повідомили деталі пожежі у багатоповерхівці у Ковелі Повідомили деталі пожежі у багатоповерхівці у Ковелі
27 серпень, 17:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку можуть встановити світлофор біля школи, де «літають» водії
Сьогодні, 15:01
 0
Смертельна аварія на Волині: одна людина загинула, п’ятеро травмувалися
Сьогодні, 14:51
 0
На Волині спіймали злодіїв, які крали вільху у лісі
Сьогодні, 14:38
 0
У місті на Волині горів торговельний павільйон
Сьогодні, 14:22
 0
Холод і дощі: на Заході України очікують погіршення погоди
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿