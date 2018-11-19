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На Волині спіймали злодіїв, які крали вільху у лісі

На Волині спіймали злодіїв, які крали вільху у лісі
У селі Карпилівка Ківерцівського р-ну виявили самовільну порубку вільхи.

Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Так, лісовій охороні вдалося встановити місцезнаходження краденої продукції. Сліди коліс транспорту привели до приватного обійстя.

Про цей факт повідомили у поліцію. В результаті проведених слідчих дій лісоматеріали вилучили. Справу передали у правоохоронні органи.

Зважаючи на значну суму завданої шкоди, яка загалом становить у межах 40 тис. грн, зловмисники за такі дії можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.
На Волині спіймали злодіїв, які крали вільху у лісі


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Теги: ліс, крадіжка, Карпилівка
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