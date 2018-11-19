На Волині спіймали злодіїв, які крали вільху у лісі
Сьогодні, 14:38
У селі Карпилівка Ківерцівського р-ну виявили самовільну порубку вільхи.
Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Так, лісовій охороні вдалося встановити місцезнаходження краденої продукції. Сліди коліс транспорту привели до приватного обійстя.
Про цей факт повідомили у поліцію. В результаті проведених слідчих дій лісоматеріали вилучили. Справу передали у правоохоронні органи.
Зважаючи на значну суму завданої шкоди, яка загалом становить у межах 40 тис. грн, зловмисники за такі дії можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.
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Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Так, лісовій охороні вдалося встановити місцезнаходження краденої продукції. Сліди коліс транспорту привели до приватного обійстя.
Про цей факт повідомили у поліцію. В результаті проведених слідчих дій лісоматеріали вилучили. Справу передали у правоохоронні органи.
Зважаючи на значну суму завданої шкоди, яка загалом становить у межах 40 тис. грн, зловмисники за такі дії можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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