На Волині спіймали злодіїв, які крали вільху у лісі





Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.



Так, лісовій охороні вдалося встановити місцезнаходження краденої продукції. Сліди коліс транспорту привели до приватного обійстя.



Про цей факт повідомили у поліцію. В результаті проведених слідчих дій лісоматеріали вилучили. Справу передали у правоохоронні органи.



Зважаючи на значну суму завданої шкоди, яка загалом становить у межах 40 тис. грн, зловмисники за такі дії можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Карпилівка Ківерцівського р-ну виявили самовільну порубку вільхи.Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.Так, лісовій охороні вдалося встановити місцезнаходження краденої продукції. Сліди коліс транспорту привели до приватного обійстя.Про цей факт повідомили у поліцію. В результаті проведених слідчих дій лісоматеріали вилучили. Справу передали у правоохоронні органи.Зважаючи на значну суму завданої шкоди, яка загалом становить у межах 40 тис. грн, зловмисники за такі дії можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.

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