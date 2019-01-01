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Смертельна аварія на Волині: одна людина загинула, п’ятеро травмувалися

Смертельна аварія на Волині: одна людина загинула, п’ятеро травмувалися
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Годовичі Турійського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, вантажівки та легкового автомобіля.

Автопригода трапилася 24 вересня приблизно по 13 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.

Попередньо, в дорожньо-транспортній пригоді одна людина загинула, п’ятеро травмувалися.

На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області, яка з’ясовує обставини трагедії.

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Теги: аварія, Київ-Ковель-Ягодин
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