Смертельна аварія на Волині: одна людина загинула, п’ятеро травмувалися

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На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Годовичі Турійського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, вантажівки та легкового автомобіля.
Автопригода трапилася 24 вересня приблизно по 13 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.
Попередньо, в дорожньо-транспортній пригоді одна людина загинула, п’ятеро травмувалися.
На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області, яка з’ясовує обставини трагедії.
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Автопригода трапилася 24 вересня приблизно по 13 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.
Попередньо, в дорожньо-транспортній пригоді одна людина загинула, п’ятеро травмувалися.
На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області, яка з’ясовує обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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