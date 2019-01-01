Смертельна аварія на Волині: одна людина загинула, п’ятеро травмувалися





Автопригода трапилася 24 вересня приблизно по 13 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.



Попередньо, в дорожньо-транспортній пригоді одна людина загинула, п’ятеро травмувалися.



На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області, яка з’ясовує обставини трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Годовичі Турійського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, вантажівки та легкового автомобіля.Автопригода трапилася 24 вересня приблизно по 13 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.Попередньо, в дорожньо-транспортній пригоді одна людина загинула, п’ятеро травмувалися.На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області, яка з’ясовує обставини трагедії.

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