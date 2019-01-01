У Луцьку можуть встановити світлофор біля школи, де «літають» водії

У Луцьку пропонують встановити світлофор на небезпечній ділянці дороги поряд зі школою №12.Про це йшлося у вівторок, 24 вересня, під час засідання комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.Депутатрозповів, що світлофор, котрий був у використанні, вартує 200 тисяч гривень, новий – 400 тисяч.Тож він запропонував передбачити 200 тисяч на встановлення світлофора «на вимогу» на вулиці Героїв УПА поряд зі школою №12.