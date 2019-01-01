У Луцьку можуть встановити світлофор біля школи, де «літають» водії
Сьогодні, 15:01
У Луцьку пропонують встановити світлофор на небезпечній ділянці дороги поряд зі школою №12.
Про це йшлося у вівторок, 24 вересня, під час засідання комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.
Депутат Богдан Богонос розповів, що світлофор, котрий був у використанні, вартує 200 тисяч гривень, новий – 400 тисяч.
Тож він запропонував передбачити 200 тисяч на встановлення світлофора «на вимогу» на вулиці Героїв УПА поряд зі школою №12.
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Про це йшлося у вівторок, 24 вересня, під час засідання комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.
Депутат Богдан Богонос розповів, що світлофор, котрий був у використанні, вартує 200 тисяч гривень, новий – 400 тисяч.
Тож він запропонував передбачити 200 тисяч на встановлення світлофора «на вимогу» на вулиці Героїв УПА поряд зі школою №12.
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