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У Луцьку можуть встановити світлофор біля школи, де «літають» водії

У Луцьку можуть встановити світлофор біля школи, де «літають» водії
У Луцьку пропонують встановити світлофор на небезпечній ділянці дороги поряд зі школою №12.

Про це йшлося у вівторок, 24 вересня, під час засідання комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.

Депутат Богдан Богонос розповів, що світлофор, котрий був у використанні, вартує 200 тисяч гривень, новий – 400 тисяч.

Тож він запропонував передбачити 200 тисяч на встановлення світлофора «на вимогу» на вулиці Героїв УПА поряд зі школою №12.

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Теги: встановлення світлофора, Луцьк, школа
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