Фахівцям Донецького та Луганського ОЦЗ показали, як працює Луцький центр зайнятості

Фахівці Луцького обласного центру зайнятості поділились досвідом зі східними колегами.Про це повідомили у пресслужбі Луцького ОЦЗ.У рамках проєкту «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення та розбудова миру» на Волині з ознайомчим візитом перебуває делегація фахівців Донецької та Луганської обласних служб зайнятості. Сьогодні, 24 вересня, колеги зі Сходу побачили, як працює Луцький міський центр зайнятості.«Ми з радістю ділимося досвідом роботи базових центрів зайнятості та філій Волинського обласного центру зайнятості з нашими колегами. Упродовж трьох днів покажемо, як надають послуги наші фахівці, яка специфіка роботи волинської служби зайнятості, як ми контактуємо з клієнтами, яка співпраця з об’єднаними територіальними громадами і роботодавцями...Колеги приїхали побачити, як у нас влаштований робочий процес і почерпнути деякі нюанси нашого підходу до надання послуг, використовуючи ті ж доступні інструменти», – зазначає директор Волинського обласного центру зайнятостіОкрім того, директор Волинського ОЦЗ розповів про структуру та специфіку роботи обласної служби зайнятості, про послуги, які фахівці надають пошукачам відповідно до особливостей регіону, про волинян, які стали підприємцями з допомогою Служби. Окремо Роман Романюк зупинився на співпраці ОЦЗ із об’єднаними територіальними громадами.«В сучасних умовах Волинь цікава активним впровадженням реформи децентралізації. Сьогодні маємо 51 сформовану об’єднану територіальну громаду. Згідно з перспективним планом їх буде 75. Ми вже майже рік реалізовуємо проект «Успішна громада», в рамках якого проводимо активну роботу щодо профорієнтації молодого населення громад, працевлаштування жителів ОТГ та забезпечення роботодавців необхідними кадрами. Застосовуємо максимально широкий спектр наших послуг, акумулюючи їх задля однієї мети – допомогти громадам розвиватися і ставати успішними з нашою підтримкою», – розповів Роман Романюк.Директор Луцького міського центру зайнятостірозповіла колегам зі Сходу про роботу кар’єрних радників, показала, як влаштована робота одного з основних центрів зайнятості Волині.«Ми знайомимося з роботою наших колег вже у нових умовах, в яких сьогодні перебуває Державна служба зайнятості України. Дуже цікаво бути на Волині. Кожен центр зайнятості цікавий по-своєму. Скрізь є напрацювання, які ми можемо впровадити у своїй роботі. Ми сподіваємося, що Волинь покаже нам цікавий досвід взаємодії з ОТГ, з органами місцевої влади, з сільськогосподарськими підприємствами.Для нас це дуже важливий досвід, адже Луганщина з промислового центру перетворилася на сільськогосподарський регіон, тому що всі наші промислові потужності залишилися на території, непідконтрольній Україні. Взаємодія соціальної сфери з органами місцевої влади на Волині для нас цікава, бо тут вона розвивається швидше, ніж в нас», – розповідає директор Луганського обласного центру зайнятості