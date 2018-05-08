У Луцьку урочисто відкриють котельню, яка працюватиме на альтернативному паливі

У Луцьку на вулиці Боженка, 32 відкриють котельню, яка працюватиме на альтернативних видах палива.Про це повідомили у пресслужбі ДКП «Луцьктепло».Завершилося будівництво та оформлення документації за Контрактом №6 «Котел на Альтернативному Паливі Котельні на вул. Боженка, 32; Постачання та Монтаж Котлової Установки та Обладнання» для Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька. Відтак відбудеться її урочисте відкриття 26 вересня, о 12:00.Зазначають, що Проект здійснюється за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, Фонду чистих технологій, Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології, замовником є ДКП «Луцьктепло», а гарантом виступає Луцька міська рада. Також в реалізації Проекту бере участь технічний консультант замовника - данська конпанія «Рамболь». Проектом передбачене здійснення десяти окремих заходів, які в комплексі спрямовані на покращення якості послуг, які надає підприємство.Метою одного з заходів (встановлення котельні на Боженка, 32) є диверсифікація джерел енергії і зменшення залежності від природного газу. Попередні розрахунки свідчать, що завдяки роботі біопаливної котельні на рік вивільнять приблизно 2,9 млн. м3 природного газу. При цьому спалять приблизно 9,7 тис. тон деревної тріски.