У Луцьку урочисто відкриють котельню, яка працюватиме на альтернативному паливі
Сьогодні, 15:19
У Луцьку на вулиці Боженка, 32 відкриють котельню, яка працюватиме на альтернативних видах палива.
Про це повідомили у пресслужбі ДКП «Луцьктепло».
Завершилося будівництво та оформлення документації за Контрактом №6 «Котел на Альтернативному Паливі Котельні на вул. Боженка, 32; Постачання та Монтаж Котлової Установки та Обладнання» для Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька. Відтак відбудеться її урочисте відкриття 26 вересня, о 12:00.
Зазначають, що Проект здійснюється за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, Фонду чистих технологій, Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології, замовником є ДКП «Луцьктепло», а гарантом виступає Луцька міська рада. Також в реалізації Проекту бере участь технічний консультант замовника - данська конпанія «Рамболь». Проектом передбачене здійснення десяти окремих заходів, які в комплексі спрямовані на покращення якості послуг, які надає підприємство.
Метою одного з заходів (встановлення котельні на Боженка, 32) є диверсифікація джерел енергії і зменшення залежності від природного газу. Попередні розрахунки свідчать, що завдяки роботі біопаливної котельні на рік вивільнять приблизно 2,9 млн. м3 природного газу. При цьому спалять приблизно 9,7 тис. тон деревної тріски.
Довідково:
Підрядника для Контракту визначили шляхом проведення двостадійного тендеру, оголошеного 05 липня 2016 року. Вибір переможця відбувся відповідно до Політики та Правил закупівель товарів та послуг Європейського банку реконструкції та розвитку. Укладання контракту з компанією-переможцем – компанією «ENERTEX» (Французька республіка) відбулось 15 травня 2017 року. Ціна Контракту з врахуванням додаткових робіт, що виявилися в процесі виконання робіт склала 1 276 513,20 Євро, з них 750 000,00 Євро – грантові кошти та 526 513,20 Євро (вкл. ПДВ) – кредитні кошти.
Контрактом передбачене виконання комплексу завдань з будівництва котлової установки на альтернативному паливі в котельні на вул. Боженка, 32, а саме: проєктування, постачання, монтаж, перевірка, випробування, попереднє введення в експлуатацію та введення в експлуатацію біопаливної котлової установки, а також здійснення всіх необхідних будівельних робіт та навчання персоналу котельні. Біопаливна котлова установка включає монтаж одного водогрійного котла, що працює на деревній трісці з номінальним тепловим навантаженням у 5 МВт (мінімальний Коефіцієнт Корисної Дії (ККД) – 87% при вологості палива – 45%, максимально допустима вологість – 55%), автоматичний склад палива, один подрібнювач деревини, а також інші необхідні комплектуючі в існуючому котельному залі на вул. Боженка, 32. Робота котельні покриватиме потребу в гарячому водопостачанні мешканців мікрорайону ЛПЗ.
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Про це повідомили у пресслужбі ДКП «Луцьктепло».
Завершилося будівництво та оформлення документації за Контрактом №6 «Котел на Альтернативному Паливі Котельні на вул. Боженка, 32; Постачання та Монтаж Котлової Установки та Обладнання» для Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька. Відтак відбудеться її урочисте відкриття 26 вересня, о 12:00.
Зазначають, що Проект здійснюється за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, Фонду чистих технологій, Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології, замовником є ДКП «Луцьктепло», а гарантом виступає Луцька міська рада. Також в реалізації Проекту бере участь технічний консультант замовника - данська конпанія «Рамболь». Проектом передбачене здійснення десяти окремих заходів, які в комплексі спрямовані на покращення якості послуг, які надає підприємство.
Метою одного з заходів (встановлення котельні на Боженка, 32) є диверсифікація джерел енергії і зменшення залежності від природного газу. Попередні розрахунки свідчать, що завдяки роботі біопаливної котельні на рік вивільнять приблизно 2,9 млн. м3 природного газу. При цьому спалять приблизно 9,7 тис. тон деревної тріски.
Довідково:
Підрядника для Контракту визначили шляхом проведення двостадійного тендеру, оголошеного 05 липня 2016 року. Вибір переможця відбувся відповідно до Політики та Правил закупівель товарів та послуг Європейського банку реконструкції та розвитку. Укладання контракту з компанією-переможцем – компанією «ENERTEX» (Французька республіка) відбулось 15 травня 2017 року. Ціна Контракту з врахуванням додаткових робіт, що виявилися в процесі виконання робіт склала 1 276 513,20 Євро, з них 750 000,00 Євро – грантові кошти та 526 513,20 Євро (вкл. ПДВ) – кредитні кошти.
Контрактом передбачене виконання комплексу завдань з будівництва котлової установки на альтернативному паливі в котельні на вул. Боженка, 32, а саме: проєктування, постачання, монтаж, перевірка, випробування, попереднє введення в експлуатацію та введення в експлуатацію біопаливної котлової установки, а також здійснення всіх необхідних будівельних робіт та навчання персоналу котельні. Біопаливна котлова установка включає монтаж одного водогрійного котла, що працює на деревній трісці з номінальним тепловим навантаженням у 5 МВт (мінімальний Коефіцієнт Корисної Дії (ККД) – 87% при вологості палива – 45%, максимально допустима вологість – 55%), автоматичний склад палива, один подрібнювач деревини, а також інші необхідні комплектуючі в існуючому котельному залі на вул. Боженка, 32. Робота котельні покриватиме потребу в гарячому водопостачанні мешканців мікрорайону ЛПЗ.
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