Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 вересня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. від 09:00 до 14:00ФОП Пташенчук Людмила Володимирівна кафе "Вулик" вул. Луцька, 185, ФОП Біліщук м-н "1000" вул. Луцька 205м. Володимир-Волинський вул. Луцька 173-205,166,1682. ПЛ-0,4кв від КТП-270 Л-3від 09:00 до 14:00 с. Зимне ФОП Гонтарук Валентина Іванівна кіоск.с. Зимне вул. Молодіжна 1-41, вул. ПрикордонниківВимкнень споживачів не заплановано.1 КТП-7 10:00 – 17:00 смт Іваничі вул.Єрьоміна,Лелюкова,Будівельна2 ПЛ-0,4кВ від КТП№75 10:00 – 17:00 с.Завидів частково вул.Підгайна 137-195,вул.Центральна 103-1451. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-196 10:00 – 14:00 П-ць Пилипчук Наталія ФедорівнаП-ць Гарбарчук Олег ЄвгеновичП-ць Царик Ганна МиколаївнаП-ць Фарина Ігор Леонідовичм.Камінь-Каширський,вул.Ковельська 7-14вул.Лісна2. ПЛ-0,4кВ Л-4 ЩТП-295 14:00 – 17:00 м.Камінь-Каширський,вул.Східна, вул.Кмецинського3. КТП-96 10:00 – 11:00 Філія „К-К райавтодор”П-ць Мацик Олекс Василівна4. ПЛ-10кВ Л-59-08 13:00 – 14:00 ФОП Тютях Станіслав,Філія „К-К райавтодор”П-ць Плакош Володимирм.Камінь-Каширський,вул.Д.Галицького, вул.1-Травня, 581 ПЛ-0,4кВ КТП-1448:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-271. 9:00-17:00СТзОВ "Лан"Станція СтохідШколаЦеркваМагазинФАП с.Малий Порськ, вул. МолодіжнаІнформацію не надано.1. 09:00-13:00Вул. ГлієраВул. С. КовалевськоїВул. ХристиянськаВул. РинокВул. Щусєва, 1-15Вул. КозаковаВул. ВороніхінаВул. Мазепи (частково)2. ТП-161 І СШ0,4 кВМонтаж обліку 13:00-17:00 ТзОВ ДжерелаАптека Вул. ЧекалінаВул. Львівська, 51-61Вул. Потебні, 34-44Вул. ЛермонтоваВул. Супутника1.КТП-34 09:00-17:00 ФАП, магазин с. Романівка с. Романівка2. ЗТП-83 09:00-19:00 С/р с. Княгининок (КНС),ФОП Турек Ю.В., ФОП Чилій Ю.П., ФОП Богданович Ю.В., ФОП Асютін В.А., ФОП Камець М.М., ФОП Курилін І.А. с. Княгининок вул. Інтернатська, 1-4, Бригадний двір3. ПЛ-10 кВ Л-59 до ЛР-88 (ЗТП-160, КТП-27, 32, 394, 409, 426, 568, 599, 596, 616, 637, 662, 707, 729, 741, 764) 09:00 – 17:00 ПП Гроголь Л.І., ПП Пекот В.Я., ПП Гроголь Н.І., ж/б Цюр, ВАТ „Луцький авторемонтний завод” с.Струмівка, ВАТ „Волиньагрохім”, КООП „Вулик”, ТзОВ „Агро-Союз-Хмельницький”, АТС с.Струмівка, ПП „Добро-Буд-БМ”, ТзОВ „Алкон”, ж/б Чайка О.Ф., ж/б Онищук М.Є., ПП Пеніщук с. Струмівка вул. Лисенка, Старицького, Рівненська, Східна, Андріївська, Яблунева, Скляренка1 л 58-0-8 від ЛВН123 10:00 – 16:00 с Полапи. частково Куснища1 ПЛ 0,4 кВЛ-1,2,3 від КТП-193 10:00 – 17:00 СГПП “Дружба”, відділення зв’язку, побут с. Підкормілля, вул. Воз’єднання2 ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-180 10:00 – 17:00 побут с. Мала Глуша, вул. КомсомольськаВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-15 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Сонячна, 8-12, 9вул.Куліша, 2-6вул.Сковороди, 11, 22вул.Миру, 11-27, 10-22вул.Б.Хмельницького, 22вул.Зелена, 53-63, 52-72пров.Мирний, 19, 20Інформацію не надано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4 ПЛ-10 кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади.с.Ясенівка школа, зерносховище, бригада, АТС, поштове відділення, торговий кіоск, магазин, ФАП.с.Вітоніж АВМ, хлів, артсвердловина, молоко пункт, конюшня, телятник, магазини, ФАП, майстерня, торговий кіоск,церква. с.Вітоніжс.Ясенівка вул.Новосадів,Радянська,Шкільна, Поштова, Медова.с.Щурин вул.Перемоги.5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.8 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе9 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,10 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець1 КТП-43 Л-1,2 10:00 – 17:00 с Чевель вул: Колгоспна,Жовтневаих пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4 кВКТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська2 ПЛ-0,4 кВЗТП-282 Л-6 10:00-12:00 Магазин «Промінь», «Олімп», «господарчі товари» ФОП Данилюк, інспекція сільського господарства - адмінприміщення с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Чорновола, Привокзальна3 ПЛ-0,4 кВКТП-90 10:00-16:30 с.Тупали