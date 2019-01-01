Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. від 09:00 до 14:00
ФОП Пташенчук Людмила Володимирівна кафе "Вулик" вул. Луцька, 185, ФОП Біліщук м-н "1000" вул. Луцька 205
м. Володимир-Волинський вул. Луцька 173-205,166,168
2. ПЛ-0,4кв від КТП-270 Л-3
від 09:00 до 14:00 с. Зимне ФОП Гонтарук Валентина Іванівна кіоск.
с. Зимне вул. Молодіжна 1-41, вул. Прикордонників
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 КТП-7 10:00 – 17:00 смт Іваничі вул.Єрьоміна,Лелюкова,Будівельна
2 ПЛ-0,4кВ від КТП№75 10:00 – 17:00 с.Завидів частково вул.Підгайна 137-195,вул.Центральна 103-145
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-196 10:00 – 14:00 П-ць Пилипчук Наталія Федорівна
П-ць Гарбарчук Олег Євгенович
П-ць Царик Ганна Миколаївна
П-ць Фарина Ігор Леонідович
м.Камінь-Каширський,
вул.Ковельська 7-14
вул.Лісна
2. ПЛ-0,4кВ Л-4 ЩТП-295 14:00 – 17:00 м.Камінь-Каширський,
вул.Східна, вул.Кмецинського
3. КТП-96 10:00 – 11:00 Філія „К-К райавтодор”
П-ць Мацик Олекс Василівна
4. ПЛ-10кВ Л-59-08 13:00 – 14:00 ФОП Тютях Станіслав,
Філія „К-К райавтодор”
П-ць Плакош Володимир
м.Камінь-Каширський,
вул.Д.Галицького, вул.1-Травня, 58
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СТзОВ "Лан"
Станція Стохід
Школа
Церква
Магазин
ФАП с.Малий Порськ, вул. Молодіжна
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
1. 09:00-13:00
Вул. Глієра
Вул. С. Ковалевської
Вул. Християнська
Вул. Ринок
Вул. Щусєва, 1-15
Вул. Козакова
Вул. Вороніхіна
Вул. Мазепи (частково)
2. ТП-161 І СШ0,4 кВ
Монтаж обліку 13:00-17:00 ТзОВ Джерела
Аптека Вул. Чекаліна
Вул. Львівська, 51-61
Вул. Потебні, 34-44
Вул. Лермонтова
Вул. Супутника
Луцький район
1.
КТП-34 09:00-17:00 ФАП, магазин с. Романівка с. Романівка
2. ЗТП-83 09:00-19:00 С/р с. Княгининок (КНС),
ФОП Турек Ю.В., ФОП Чилій Ю.П., ФОП Богданович Ю.В., ФОП Асютін В.А., ФОП Камець М.М., ФОП Курилін І.А. с. Княгининок вул. Інтернатська, 1-4, Бригадний двір
3. ПЛ-10 кВ Л-59 до ЛР-88 (ЗТП-160, КТП-27, 32, 394, 409, 426, 568, 599, 596, 616, 637, 662, 707, 729, 741, 764) 09:00 – 17:00 ПП Гроголь Л.І., ПП Пекот В.Я., ПП Гроголь Н.І., ж/б Цюр, ВАТ „Луцький авторемонтний завод” с.Струмівка, ВАТ „Волиньагрохім”, КООП „Вулик”, ТзОВ „Агро-Союз-Хмельницький”, АТС с.Струмівка, ПП „Добро-Буд-БМ”, ТзОВ „Алкон”, ж/б Чайка О.Ф., ж/б Онищук М.Є., ПП Пеніщук с. Струмівка вул. Лисенка, Старицького, Рівненська, Східна, Андріївська, Яблунева, Скляренка
Любомльський та Шацький райони
1 л 58-0-8 від ЛВН123 10:00 – 16:00 с Полапи. частково Куснища
Любешівський район
1 ПЛ 0,4 кВЛ-1,2,3 від КТП-193 10:00 – 17:00 СГПП “Дружба”, відділення зв’язку, побут с. Підкормілля, вул. Воз’єднання
2 ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-180 10:00 – 17:00 побут с. Мала Глуша, вул. Комсомольська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-15 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Сонячна, 8-12, 9
вул.Куліша, 2-6
вул.Сковороди, 11, 22
вул.Миру, 11-27, 10-22
вул.Б.Хмельницького, 22
вул.Зелена, 53-63, 52-72
пров.Мирний, 19, 20
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-10 кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади.
с.Ясенівка школа, зерносховище, бригада, АТС, поштове відділення, торговий кіоск, магазин, ФАП.
с.Вітоніж АВМ, хлів, артсвердловина, молоко пункт, конюшня, телятник, магазини, ФАП, майстерня, торговий кіоск,церква. с.Вітоніж
с.Ясенівка вул.Новосадів,Радянська,Шкільна, Поштова, Медова.
с.Щурин вул.Перемоги.
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
8 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
9 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
10 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1 КТП-43 Л-1,2 10:00 – 17:00 с Чевель вул: Колгоспна,Жовтнева
Турійський район
их пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська
2 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-282 Л-6 10:00-12:00 Магазин «Промінь», «Олімп», «господарчі товари» ФОП Данилюк, інспекція сільського господарства - адмінприміщення с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Чорновола, Привокзальна
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-90 10:00-16:30 с.Тупали
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Володимир-Волинський район
1. від 09:00 до 14:00
ФОП Пташенчук Людмила Володимирівна кафе "Вулик" вул. Луцька, 185, ФОП Біліщук м-н "1000" вул. Луцька 205
м. Володимир-Волинський вул. Луцька 173-205,166,168
2. ПЛ-0,4кв від КТП-270 Л-3
від 09:00 до 14:00 с. Зимне ФОП Гонтарук Валентина Іванівна кіоск.
с. Зимне вул. Молодіжна 1-41, вул. Прикордонників
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 КТП-7 10:00 – 17:00 смт Іваничі вул.Єрьоміна,Лелюкова,Будівельна
2 ПЛ-0,4кВ від КТП№75 10:00 – 17:00 с.Завидів частково вул.Підгайна 137-195,вул.Центральна 103-145
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-196 10:00 – 14:00 П-ць Пилипчук Наталія Федорівна
П-ць Гарбарчук Олег Євгенович
П-ць Царик Ганна Миколаївна
П-ць Фарина Ігор Леонідович
м.Камінь-Каширський,
вул.Ковельська 7-14
вул.Лісна
2. ПЛ-0,4кВ Л-4 ЩТП-295 14:00 – 17:00 м.Камінь-Каширський,
вул.Східна, вул.Кмецинського
3. КТП-96 10:00 – 11:00 Філія „К-К райавтодор”
П-ць Мацик Олекс Василівна
4. ПЛ-10кВ Л-59-08 13:00 – 14:00 ФОП Тютях Станіслав,
Філія „К-К райавтодор”
П-ць Плакош Володимир
м.Камінь-Каширський,
вул.Д.Галицького, вул.1-Травня, 58
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СТзОВ "Лан"
Станція Стохід
Школа
Церква
Магазин
ФАП с.Малий Порськ, вул. Молодіжна
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
1. 09:00-13:00
Вул. Глієра
Вул. С. Ковалевської
Вул. Християнська
Вул. Ринок
Вул. Щусєва, 1-15
Вул. Козакова
Вул. Вороніхіна
Вул. Мазепи (частково)
2. ТП-161 І СШ0,4 кВ
Монтаж обліку 13:00-17:00 ТзОВ Джерела
Аптека Вул. Чекаліна
Вул. Львівська, 51-61
Вул. Потебні, 34-44
Вул. Лермонтова
Вул. Супутника
Луцький район
1.
КТП-34 09:00-17:00 ФАП, магазин с. Романівка с. Романівка
2. ЗТП-83 09:00-19:00 С/р с. Княгининок (КНС),
ФОП Турек Ю.В., ФОП Чилій Ю.П., ФОП Богданович Ю.В., ФОП Асютін В.А., ФОП Камець М.М., ФОП Курилін І.А. с. Княгининок вул. Інтернатська, 1-4, Бригадний двір
3. ПЛ-10 кВ Л-59 до ЛР-88 (ЗТП-160, КТП-27, 32, 394, 409, 426, 568, 599, 596, 616, 637, 662, 707, 729, 741, 764) 09:00 – 17:00 ПП Гроголь Л.І., ПП Пекот В.Я., ПП Гроголь Н.І., ж/б Цюр, ВАТ „Луцький авторемонтний завод” с.Струмівка, ВАТ „Волиньагрохім”, КООП „Вулик”, ТзОВ „Агро-Союз-Хмельницький”, АТС с.Струмівка, ПП „Добро-Буд-БМ”, ТзОВ „Алкон”, ж/б Чайка О.Ф., ж/б Онищук М.Є., ПП Пеніщук с. Струмівка вул. Лисенка, Старицького, Рівненська, Східна, Андріївська, Яблунева, Скляренка
Любомльський та Шацький райони
1 л 58-0-8 від ЛВН123 10:00 – 16:00 с Полапи. частково Куснища
Любешівський район
1 ПЛ 0,4 кВЛ-1,2,3 від КТП-193 10:00 – 17:00 СГПП “Дружба”, відділення зв’язку, побут с. Підкормілля, вул. Воз’єднання
2 ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-180 10:00 – 17:00 побут с. Мала Глуша, вул. Комсомольська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-15 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Сонячна, 8-12, 9
вул.Куліша, 2-6
вул.Сковороди, 11, 22
вул.Миру, 11-27, 10-22
вул.Б.Хмельницького, 22
вул.Зелена, 53-63, 52-72
пров.Мирний, 19, 20
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-10 кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади.
с.Ясенівка школа, зерносховище, бригада, АТС, поштове відділення, торговий кіоск, магазин, ФАП.
с.Вітоніж АВМ, хлів, артсвердловина, молоко пункт, конюшня, телятник, магазини, ФАП, майстерня, торговий кіоск,церква. с.Вітоніж
с.Ясенівка вул.Новосадів,Радянська,Шкільна, Поштова, Медова.
с.Щурин вул.Перемоги.
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
8 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
9 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
10 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1 КТП-43 Л-1,2 10:00 – 17:00 с Чевель вул: Колгоспна,Жовтнева
Турійський район
их пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська
2 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-282 Л-6 10:00-12:00 Магазин «Промінь», «Олімп», «господарчі товари» ФОП Данилюк, інспекція сільського господарства - адмінприміщення с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Чорновола, Привокзальна
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-90 10:00-16:30 с.Тупали
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