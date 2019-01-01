У Луцьку із вікон будинків хочуть прибрати рекламу, яка погіршує зовнішній вигляд міста





Відповідний проект рішення розглянуть завтра, 25 вересня, на сесії міської ради, - Ігор Поліщук.



Крім цього, передбачають повну заборону розміщення реклами в Старому місті, поділ міста на зони та вимоги до розміщення реклами в кожній з них, розробку повуличних схем розміщення реклами, поступове зменшення та осучаснення засобів реклами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку із фасадів та вікон будинків хочуть прибрати рекламу, яка псує зовнішній вигляд та естетичну привабливість міста.Відповідний проект рішення розглянуть завтра, 25 вересня, на сесії міської ради, - повідомив на своїй сторінці у Facebook радник Луцького міського головиКрім цього, передбачають повну заборону розміщення реклами в Старому місті, поділ міста на зони та вимоги до розміщення реклами в кожній з них, розробку повуличних схем розміщення реклами, поступове зменшення та осучаснення засобів реклами.

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