На Волині змайструють найбільший в Україні трон з дерева





Перша зустріч майстрів відбулася 23 вересня, – пише



Нагадаємо, що найпотужніша ініціатива культурної децентралізації «Малі міста – великі враження» цьогоріч стартувала у травні,



Метою проекту «Князівський шлях до трону» є інтеграція пам’ятки археології національного значення городище «Вали» у громаду Володимира-Волинського, шляхом забезпечення належних умов для проведення культурно-масових та мистецьких заходів на території пам’ятки та включення її у туристичні маршрути міста.



Учасники пленеру мають завдання відтворити 5 волинських князів та змайструвати найбільший в Україні трон. У пленері беруть участь 6 кращих різьбярів із Рівненщини, Одещини, Івано-Франківщини та Волині, серед яких є місцеві майстри – Сергій Ничипорук, Олег Дубинчук, Андрій Ничипорук.



По завершенню пленеру відбудеться офіційне відкриття, представлення пленерних робіт, заплановано і проведення нічних та денних театралізованих екскурсій. Таким чином, проект покаже значимість пам’ятки та колосальну потребу в її реконструкції та відтворенні у найкоротші терміни, для того щоб Вали, котрі в давнину були серцем міста, мали нове життя і ще простояли не одну тисячу років. Бо яку історію по собі залишимо ми – так про нас і пам'ятатимуть нащадки.







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