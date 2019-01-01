На Волині змайструють найбільший в Україні трон з дерева
Сьогодні, 19:50
Під час пленеру різб'ярів у Володимирі-Волинському, що відбувається в рамках ініціативи культурної децентралізації «Малі міста – великі враження», мають намір змайструвати найбільший в Україні трон та відтворити з дерева 5 волинських князів.
Перша зустріч майстрів відбулася 23 вересня, – пише «Стародавній Володимир».
Нагадаємо, що найпотужніша ініціатива культурної децентралізації «Малі міста – великі враження» цьогоріч стартувала у травні, перемогу здобули три громади з Волині: Устилузька міська територіальна громада з проектом «Дитячий музичний фестиваль Устилуг-Стравінський-ФЕСТ», Володимир-Волинська міська рада з проектом «Князівський шлях до трону» та Боратинська сільська ОТГ із проектом «Фестиваль українського духу «Бандерштат-2019».
Метою проекту «Князівський шлях до трону» є інтеграція пам’ятки археології національного значення городище «Вали» у громаду Володимира-Волинського, шляхом забезпечення належних умов для проведення культурно-масових та мистецьких заходів на території пам’ятки та включення її у туристичні маршрути міста.
Учасники пленеру мають завдання відтворити 5 волинських князів та змайструвати найбільший в Україні трон. У пленері беруть участь 6 кращих різьбярів із Рівненщини, Одещини, Івано-Франківщини та Волині, серед яких є місцеві майстри – Сергій Ничипорук, Олег Дубинчук, Андрій Ничипорук.
По завершенню пленеру відбудеться офіційне відкриття, представлення пленерних робіт, заплановано і проведення нічних та денних театралізованих екскурсій. Таким чином, проект покаже значимість пам’ятки та колосальну потребу в її реконструкції та відтворенні у найкоротші терміни, для того щоб Вали, котрі в давнину були серцем міста, мали нове життя і ще простояли не одну тисячу років. Бо яку історію по собі залишимо ми – так про нас і пам'ятатимуть нащадки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Більше 10 тисяч відвідувачів та втоплений у туалеті телефон: фестиваль «Бандерштат-2019» у цифрах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Перша зустріч майстрів відбулася 23 вересня, – пише «Стародавній Володимир».
Нагадаємо, що найпотужніша ініціатива культурної децентралізації «Малі міста – великі враження» цьогоріч стартувала у травні, перемогу здобули три громади з Волині: Устилузька міська територіальна громада з проектом «Дитячий музичний фестиваль Устилуг-Стравінський-ФЕСТ», Володимир-Волинська міська рада з проектом «Князівський шлях до трону» та Боратинська сільська ОТГ із проектом «Фестиваль українського духу «Бандерштат-2019».
Метою проекту «Князівський шлях до трону» є інтеграція пам’ятки археології національного значення городище «Вали» у громаду Володимира-Волинського, шляхом забезпечення належних умов для проведення культурно-масових та мистецьких заходів на території пам’ятки та включення її у туристичні маршрути міста.
Учасники пленеру мають завдання відтворити 5 волинських князів та змайструвати найбільший в Україні трон. У пленері беруть участь 6 кращих різьбярів із Рівненщини, Одещини, Івано-Франківщини та Волині, серед яких є місцеві майстри – Сергій Ничипорук, Олег Дубинчук, Андрій Ничипорук.
По завершенню пленеру відбудеться офіційне відкриття, представлення пленерних робіт, заплановано і проведення нічних та денних театралізованих екскурсій. Таким чином, проект покаже значимість пам’ятки та колосальну потребу в її реконструкції та відтворенні у найкоротші терміни, для того щоб Вали, котрі в давнину були серцем міста, мали нове життя і ще простояли не одну тисячу років. Бо яку історію по собі залишимо ми – так про нас і пам'ятатимуть нащадки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Більше 10 тисяч відвідувачів та втоплений у туалеті телефон: фестиваль «Бандерштат-2019» у цифрах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волині змайструють найбільший в Україні трон з дерева
Сьогодні, 19:50
Для волинських лікарів придбають нові автомобілі
Сьогодні, 19:42
Медіа