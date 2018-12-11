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Волинян попереджають про найвищий клас пожежної небезпеки

Волинян попереджають про найвищий клас пожежної небезпеки
Волинян попереджають про те, що в регіоні зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Зокрема, 24-25 вересня у південних районах області та в Луцьку - надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).

Крім цього, по області та в Луцьку очікують заморозки в повітрі 0... -3 (рівень небезпечності ІІ – помаранчевий).

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Теги: Волинь, пожежна небезпека, попередження
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