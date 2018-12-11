Волинян попереджають про найвищий клас пожежної небезпеки





Про це йдеться



Зокрема, 24-25 вересня у південних районах області та в Луцьку - надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).



Крім цього, по області та в Луцьку очікують заморозки в повітрі 0... -3 (рівень небезпечності ІІ – помаранчевий).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян попереджають про те, що в регіоні зберігається надзвичайна пожежна небезпека.Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.Зокрема, 24-25 вересня у південних районах області та в Луцьку - надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).Крім цього, по області та в Луцьку очікують заморозки в повітрі 0... -3 (рівень небезпечності ІІ – помаранчевий).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію