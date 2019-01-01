Луцьким старожилам до свята ветеранів виплатять по 500 гривень





Відповідне Григорій Пустовіт підписав 24 вересня.



Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, який відзначають 1 жовтня, у Луцьку підготували перелік заходів, аби вшанувати громадян, серед привілегій – одноразова грошова допомога.



Так, одиноким та одинокопроживаючим людям похилого віку, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування, та людям похилого віку, які за поданням ветеранських організацій міста потребують грошової допомоги, нададуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 500 гривень кожному. На ці потреби з міського бюджету виділять 37,5 тисяч гривень. Кошти – передбачені бюджетом міста на 2019 рік.



Відповідні перерахування буде проводити департамент соціальної політики міської ради через поштові відділення зв’язку.



Також передбачені мистецькі та книжкові виставки, фотовиставки, вогники, зустрічі в закладах освіти і бібліотеках.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана старожилам Луцька вручать одноразову допомогу у розмірі 500 гривень.Відповідне розпорядження виконувач обов’язків Луцького міського головипідписав 24 вересня.Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, який відзначають 1 жовтня, у Луцьку підготували перелік заходів, аби вшанувати громадян, серед привілегій – одноразова грошова допомога.Так, одиноким та одинокопроживаючим людям похилого віку, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування, та людям похилого віку, які за поданням ветеранських організацій міста потребують грошової допомоги, нададуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 500 гривень кожному. На ці потреби з міського бюджету виділять 37,5 тисяч гривень. Кошти – передбачені бюджетом міста на 2019 рік.Відповідні перерахування буде проводити департамент соціальної політики міської ради через поштові відділення зв’язку.Також передбачені мистецькі та книжкові виставки, фотовиставки, вогники, зустрічі в закладах освіти і бібліотеках.

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