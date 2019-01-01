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Замість осінніх пейзажів – сміттєзвалище: волиняни загидили ліс поблизу села

Замість осінніх пейзажів – сміттєзвалище: волиняни загидили ліс поблизу села
Поблизу села Пожарки Рожищенського району – стихійне сміттєзвалище біля лісу.

Фото під час прогулянки осіннім лісом зробила користувачка мережі Іванна. Вона надіслала знімки до редакції видання Район.Рожище.

«Прогулянка осіннім лісом. Жах! Село Пожарки, Рожищенський район. Головне прибрати своє подвір'я!?» – риторично запитує жінка.

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Замість осінніх пейзажів – сміттєзвалище: волиняни загидили ліс поблизу села

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Теги: сміттєзвалище
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