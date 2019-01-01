Замість осінніх пейзажів – сміттєзвалище: волиняни загидили ліс поблизу села
Сьогодні, 16:21
Поблизу села Пожарки Рожищенського району – стихійне сміттєзвалище біля лісу.
Фото під час прогулянки осіннім лісом зробила користувачка мережі Іванна. Вона надіслала знімки до редакції видання Район.Рожище.
«Прогулянка осіннім лісом. Жах! Село Пожарки, Рожищенський район. Головне прибрати своє подвір'я!?» – риторично запитує жінка.
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Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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Фото під час прогулянки осіннім лісом зробила користувачка мережі Іванна. Вона надіслала знімки до редакції видання Район.Рожище.
«Прогулянка осіннім лісом. Жах! Село Пожарки, Рожищенський район. Головне прибрати своє подвір'я!?» – риторично запитує жінка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Не парк, а суцільний смітник: як лучани загидили територію на Потебні. ФОТО
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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