Волинські школярі зібрали кошти на лікування важкохворого хлопчика
Сьогодні, 16:15
У Любомльському районі Зачернецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на Свято врожаю провела благодійний ярмарок.
Кошти віддадуть на лікування хлопчику з Ковеля, - повідомляє Кордон.
Так, прочитавши статтю в газеті «Вісник» від 19 серпня «Хоче створити банк і прибуток віддати хворим діткам», педагогічний колектив, батьки та учні вирішили виручені від благодійного ярмарку кошти перерахувати на лікування Рубіновського Володимира.
Як повідомили організатори, ведучі свята – Катя Баранчук та Андрій Ступачук запросили в гості прекрасну пані Чарівницю – осінь і поважного пана Урожая.
Чого тільки не було на ярмарку: морква, квасоля, томати, буряки й кабачки, капуста і картопля, груші, яблука і сливи, і, звичайно, виноград, а також різноманітна випічка.
Господині свята – Ольга Веремко, Оксана Богомазюк, Вікторія Гогуля, Анастасія Гаврилюк, Дарина Сельвашук запрошували гостей на ярмарок. А Вікторія Баранчук подякувала Осені за щедрі дарунки.
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Кошти віддадуть на лікування хлопчику з Ковеля, - повідомляє Кордон.
Так, прочитавши статтю в газеті «Вісник» від 19 серпня «Хоче створити банк і прибуток віддати хворим діткам», педагогічний колектив, батьки та учні вирішили виручені від благодійного ярмарку кошти перерахувати на лікування Рубіновського Володимира.
Як повідомили організатори, ведучі свята – Катя Баранчук та Андрій Ступачук запросили в гості прекрасну пані Чарівницю – осінь і поважного пана Урожая.
Чого тільки не було на ярмарку: морква, квасоля, томати, буряки й кабачки, капуста і картопля, груші, яблука і сливи, і, звичайно, виноград, а також різноманітна випічка.
Господині свята – Ольга Веремко, Оксана Богомазюк, Вікторія Гогуля, Анастасія Гаврилюк, Дарина Сельвашук запрошували гостей на ярмарок. А Вікторія Баранчук подякувала Осені за щедрі дарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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