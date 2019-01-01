Волинські школярі зібрали кошти на лікування важкохворого хлопчика





Кошти віддадуть на лікування хлопчику з Ковеля, - повідомляє



Так, прочитавши статтю в газеті «Вісник» від 19 серпня «Хоче створити банк і прибуток віддати хворим діткам», педагогічний колектив, батьки та учні вирішили виручені від благодійного ярмарку кошти перерахувати на лікування Рубіновського Володимира.



Як повідомили організатори, ведучі свята – Катя Баранчук та Андрій Ступачук запросили в гості прекрасну пані Чарівницю – осінь і поважного пана Урожая.



Чого тільки не було на ярмарку: морква, квасоля, томати, буряки й кабачки, капуста і картопля, груші, яблука і сливи, і, звичайно, виноград, а також різноманітна випічка.



Господині свята – Ольга Веремко, Оксана Богомазюк, Вікторія Гогуля, Анастасія Гаврилюк, Дарина Сельвашук запрошували гостей на ярмарок. А Вікторія Баранчук подякувала Осені за щедрі дарунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомльському районі Зачернецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на Свято врожаю провела благодійний ярмарок.Кошти віддадуть на лікування хлопчику з Ковеля, - повідомляє Кордон. Так, прочитавши статтю в газеті «Вісник» від 19 серпня «Хоче створити банк і прибуток віддати хворим діткам», педагогічний колектив, батьки та учні вирішили виручені від благодійного ярмарку кошти перерахувати на лікуванняЯк повідомили організатори, ведучі свята – Катя Бзапросили в гості прекрасну пані Чарівницю – осінь і поважного пана Урожая.Чого тільки не було на ярмарку: морква, квасоля, томати, буряки й кабачки, капуста і картопля, груші, яблука і сливи, і, звичайно, виноград, а також різноманітна випічка.Господині свята –запрошували гостей на ярмарок.подякувала Осені за щедрі дарунки.

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