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Волинські школярі зібрали кошти на лікування важкохворого хлопчика

Волинські школярі зібрали кошти на лікування важкохворого хлопчика
У Любомльському районі Зачернецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на Свято врожаю провела благодійний ярмарок.

Кошти віддадуть на лікування хлопчику з Ковеля, - повідомляє Кордон.

Так, прочитавши статтю в газеті «Вісник» від 19 серпня «Хоче створити банк і прибуток віддати хворим діткам», педагогічний колектив, батьки та учні вирішили виручені від благодійного ярмарку кошти перерахувати на лікування Рубіновського Володимира.

Як повідомили організатори, ведучі свята – Катя Баранчук та Андрій Ступачук запросили в гості прекрасну пані Чарівницю – осінь і поважного пана Урожая.

Чого тільки не було на ярмарку: морква, квасоля, томати, буряки й кабачки, капуста і картопля, груші, яблука і сливи, і, звичайно, виноград, а також різноманітна випічка.

Господині свята – Ольга Веремко, Оксана Богомазюк, Вікторія Гогуля, Анастасія Гаврилюк, Дарина Сельвашук запрошували гостей на ярмарок. А Вікторія Баранчук подякувала Осені за щедрі дарунки.

Волинські школярі зібрали кошти на лікування важкохворого хлопчика
Волинські школярі зібрали кошти на лікування важкохворого хлопчика
Волинські школярі зібрали кошти на лікування важкохворого хлопчика

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Теги: учні школи, благодійний ярмарок, Волинь
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