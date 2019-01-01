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Близько двох з половиною тисяч українців отримали компенсацію за програмою «муніципальна няня»

Близько двох з половиною тисяч українців отримали компенсацію за програмою «муніципальна няня»
Компенсацію витрат на няню за програмою «муніципальна няня» вже призначили близько 2,5 тис. українців, які подали відповідні заявки на участь у програмі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України у відповіді на запит кореспондента УНН.

За даними Мінсоцполітики, з початку поточного року до місцевих структурних підрозділів з питань соцзахисту населення звернулися за призначенням компенсації послуги «муніципальна няня» та подали заяву та відповідні документи 2832 особи.

Наразі вже призначили компенсацію послуги з догляду «муніципальна няня» 2443 особам.

При цьому в пресслужбі відомства уточнили, що найбільше звернень щодо компенсації послуги з догляду «муніципальна няня» зареєстрували у Рівненській області – 316 осіб, у Львівській обл. – 279 осіб, у Києві – 240 осіб, Київській області – 161 осіб, Полтавській обл. – 139 осіб.

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Теги: муніципальна няня, програма, компенсація
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