Близько двох з половиною тисяч українців отримали компенсацію за програмою «муніципальна няня»
Сьогодні, 16:33
Компенсацію витрат на няню за програмою «муніципальна няня» вже призначили близько 2,5 тис. українців, які подали відповідні заявки на участь у програмі.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними Мінсоцполітики, з початку поточного року до місцевих структурних підрозділів з питань соцзахисту населення звернулися за призначенням компенсації послуги «муніципальна няня» та подали заяву та відповідні документи 2832 особи.
Наразі вже призначили компенсацію послуги з догляду «муніципальна няня» 2443 особам.
При цьому в пресслужбі відомства уточнили, що найбільше звернень щодо компенсації послуги з догляду «муніципальна няня» зареєстрували у Рівненській області – 316 осіб, у Львівській обл. – 279 осіб, у Києві – 240 осіб, Київській області – 161 осіб, Полтавській обл. – 139 осіб.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними Мінсоцполітики, з початку поточного року до місцевих структурних підрозділів з питань соцзахисту населення звернулися за призначенням компенсації послуги «муніципальна няня» та подали заяву та відповідні документи 2832 особи.
Наразі вже призначили компенсацію послуги з догляду «муніципальна няня» 2443 особам.
При цьому в пресслужбі відомства уточнили, що найбільше звернень щодо компенсації послуги з догляду «муніципальна няня» зареєстрували у Рівненській області – 316 осіб, у Львівській обл. – 279 осіб, у Києві – 240 осіб, Київській області – 161 осіб, Полтавській обл. – 139 осіб.
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