Автомобіль, який перевозить фекалії, скоїв аварію у Володимирі. ФОТО





Інцидент стався 24-го вересня близько 15:00, - пише



Як розповідають очевидці, автомобіль Mazda на регульованому світлофором перехресті повертав праворуч. Тим часом на сусідній смузі їхав асенізатор ГАЗ, що перевозить фекалії. Автомобіль спецтехніки “підрізав” легковик.



Внаслідок ДТП у Mazda – пошкоджене “крило”. Потерпілих немає.



Деталі пригоди встановлює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Ковельська та Драгоманова трапилася аварія.Інцидент стався 24-го вересня близько 15:00, - пише Буг. Як розповідають очевидці, автомобіль Mazda на регульованому світлофором перехресті повертав праворуч. Тим часом на сусідній смузі їхав асенізатор ГАЗ, що перевозить фекалії. Автомобіль спецтехніки “підрізав” легковик.Внаслідок ДТП у Mazda – пошкоджене “крило”. Потерпілих немає.Деталі пригоди встановлює поліція.

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