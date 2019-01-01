Автомобіль, який перевозить фекалії, скоїв аварію у Володимирі. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Ковельська та Драгоманова трапилася аварія.
Інцидент стався 24-го вересня близько 15:00, - пише Буг.
Як розповідають очевидці, автомобіль Mazda на регульованому світлофором перехресті повертав праворуч. Тим часом на сусідній смузі їхав асенізатор ГАЗ, що перевозить фекалії. Автомобіль спецтехніки “підрізав” легковик.
Внаслідок ДТП у Mazda – пошкоджене “крило”. Потерпілих немає.
Деталі пригоди встановлює поліція.
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Інцидент стався 24-го вересня близько 15:00, - пише Буг.
Як розповідають очевидці, автомобіль Mazda на регульованому світлофором перехресті повертав праворуч. Тим часом на сусідній смузі їхав асенізатор ГАЗ, що перевозить фекалії. Автомобіль спецтехніки “підрізав” легковик.
Внаслідок ДТП у Mazda – пошкоджене “крило”. Потерпілих немає.
Деталі пригоди встановлює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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