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Автомобіль, який перевозить фекалії, скоїв аварію у Володимирі. ФОТО

Автомобіль, який перевозить фекалії, скоїв аварію у Володимирі. ФОТО
У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Ковельська та Драгоманова трапилася аварія.

Інцидент стався 24-го вересня близько 15:00, - пише Буг.

Як розповідають очевидці, автомобіль Mazda на регульованому світлофором перехресті повертав праворуч. Тим часом на сусідній смузі їхав асенізатор ГАЗ, що перевозить фекалії. Автомобіль спецтехніки “підрізав” легковик.

Внаслідок ДТП у Mazda – пошкоджене “крило”. Потерпілих немає.

Деталі пригоди встановлює поліція.

Автомобіль, який перевозить фекалії, скоїв аварію у Володимирі. ФОТО
Автомобіль, який перевозить фекалії, скоїв аварію у Володимирі. ФОТО
Автомобіль, який перевозить фекалії, скоїв аварію у Володимирі. ФОТО
Автомобіль, який перевозить фекалії, скоїв аварію у Володимирі. ФОТО
Автомобіль, який перевозить фекалії, скоїв аварію у Володимирі. ФОТО

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Теги: аварія, Володимир
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