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Природній мінімалізм: луцький фотограф поділився дивовижними світлинами. ФОТО

Природній мінімалізм: луцький фотограф поділився дивовижними світлинами. ФОТО
Луцький фотограф Сергій Павлюк поділився дивовижними світлинами. Цього разу лучанин створив серію знімків у мінімалістичному стилі.

Фотографії він опублікував на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Таблоїд Волині.

«Природній мінімалізм», – йдеться у дописі.

Природній мінімалізм: луцький фотограф поділився дивовижними світлинами. ФОТО
Природній мінімалізм: луцький фотограф поділився дивовижними світлинами. ФОТО
Природній мінімалізм: луцький фотограф поділився дивовижними світлинами. ФОТО
Природній мінімалізм: луцький фотограф поділився дивовижними світлинами. ФОТО

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Теги: луцький фотограф, неймовірні знімки
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