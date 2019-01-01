Природній мінімалізм: луцький фотограф поділився дивовижними світлинами. ФОТО
Сьогодні, 20:22
Луцький фотограф Сергій Павлюк поділився дивовижними світлинами. Цього разу лучанин створив серію знімків у мінімалістичному стилі.
Фотографії він опублікував на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Таблоїд Волині.
«Природній мінімалізм», – йдеться у дописі.
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Фотографії він опублікував на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Таблоїд Волині.
«Природній мінімалізм», – йдеться у дописі.
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