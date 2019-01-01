Волинянин очолив Вищу раду правосуддя

Андрія Овсієнка обрали головою Вищої ради правосуддя.



Питання про обрання голови Вищої ради правосуддя (далі – ВРП) розглядали 24 вересня, –



Відповідно до статті 22 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» голову ради, що очолюватиме її 2 роки, обирають на засіданні Вищої ради шляхом таємного голосування, дозволене подання бюлетенів із будь-якою кількістю кандидатур.



Рішення про обрання голови Вищої ради правосуддя вважають ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини від конституційного складу Вищої ради правосуддя.



Регламент Вищої ради правосуддя передбачає, що кандидатів на посаду голови пропонують члени ради, а також шляхом самовисування.



На посаду голови ВРП кандидатуру Овсієнка Андрія Анатолійовича запропонувала член ради – Світлана Шелест під час засідання 24 вересня.



За його кандидатуру проголосувало 12 членів Вищої ради правосуддя, що становить більше половини від конституційного складу ВРП.



Андрій Овсієнко подякував колегам за надзвичайно високу довіру, яку йому висловили члени ВРП.



«Я надзвичайно ціную ті відносини, які склалися в нашому колективі з точки зору і професійності, і людяності, і довіри, яку ми висловлюємо один одному, приймаючи ті чи інші рішення, – наголосив Андрій Овсієнко. – Я хочу сказати, що за будь-яких обставин я не підведу вашу довіру, не підведу довіру колективу, який із нами працює і завдяки якому ми можемо ефективно виконувати ті непрості завдання, які перед нами стоять».



Також Вища рада правосуддя 24 вересня 2019 року ухвалила вивести члена Вищої ради правосуддя Андрія Овсієнка зі складу Третьої Дисциплінарної палати ВРП.



Довідково. Суддя апеляційного суду Волинської області Андрій Овсієнко 15 березня 2017 року обраний членом Вищої ради правосуддя XIV позачерговим з’їздом суддів України та склав присягу члена ВРП, включений до складу Третьої Дисциплінарної палати ВРП, з 14 травня 2019 року – Секретар Третьої Дисциплінарної палати ВРП.



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