Вперше на Волині пацієнтці зробили надскладну операцію на нирці без єдиного розрізу

У Ковельському МТМО урологи успішно провели надскладну лапароскопічну операцію на нирці.Про це повідомили у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.У медзакладі зазначають, що пацієнтка була направлена на комп'ютерну томографію з єдиною скаргою – ниючий біль в попереку справа, який турбував останні пів року. В результаті дослідження у жінки виявили синдром Фролея (вроджена аномалія розвитку ниркових артерій) та гідронефроз.Відтак, лікарі провели операцію без єдиного розрізу через прокол."Дана методика на відміну від інших допомагає зберегти функції нирки та швидко відновитися пацієнтці, а це головний пріоритет сучасної урології", - йдеться у повідомлені.