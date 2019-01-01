У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу. ФОТО
Сьогодні, 16:54
У селі Зміїнець триває капітальний ремонт вулиці Нижньої.
Про це у спільноті Княгининівська громада повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
«Роботи ведуться згідно договору. Якість перевіряє технагляд та авторський нагляд згідно договору з сільською радою», – пише посадовиця.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дороги поблизу волинської лікарні хочуть відремонтувати за 5 мільйонів
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Про це у спільноті Княгининівська громада повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
«Роботи ведуться згідно договору. Якість перевіряє технагляд та авторський нагляд згідно договору з сільською радою», – пише посадовиця.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дороги поблизу волинської лікарні хочуть відремонтувати за 5 мільйонів
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