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У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу. ФОТО

У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу. ФОТО
У селі Зміїнець триває капітальний ремонт вулиці Нижньої.

Про це у спільноті Княгининівська громада повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.

«Роботи ведуться згідно договору. Якість перевіряє технагляд та авторський нагляд згідно договору з сільською радою», – пише посадовиця.

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У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу. ФОТО
У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу. ФОТО
У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу. ФОТО
У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу. ФОТО
У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу. ФОТО
У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу. ФОТО
У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу. ФОТО

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Теги: ремонт, Зміїнець, вулиця
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