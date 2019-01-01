Глава Нацполіції Князєв подав у відставку





Про це він сказав під час пресконференції, - пише



За його словами, він подав відповідну заяву міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.



"Це справа мого життя, але я ухвалив рішення подати у відставку. Я щойно повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву про звільнення мене з посади і сам для себе вважаю, що це мій крок, як голови поліції, це крок європейської держави. Цей час настав. Честь маю", - повідомив він.



Причин Князєв не назвав: "Я все сказав". "За цей час у ЗМІ неодноразово з'являлись брудні історії, на які я не звертав уваги, тому що знав, що роблю свою роботу правильно, чесно і мені ніколи було про це довго думати. Голова Національної поліції - це не політична посада і поліція - це не політичний орган", - розповів він.



Відомо, що 23 вересня декілька активістів та нардеп повідомили, що колишню дружину очільника Нацполіції України Сергія Князєва Вікторію разом із двома українцями і громадянином Хорватії затримали на польському кордоні під час спроби провезти незадекларовані 650 тисяч євро. Після цього голова Нацполіції спростовував цю інформацію.



"Сьогодні моє приватне життя стало топтемою для обговорення. Моя колишня дружина, мати наших трьох дітей, а також я особисто стали об’єктами інформаційної атаки. Засоби масової інформації миттєво поширили "новину" про перевезення нею мало не мішків із грошима. Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю", - написав Князєв у Facebook.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник Національної поліції Сергій Князєв 24 вересня заявив, що подає у відставку.Про це він сказав під час пресконференції, - пише ТСН За його словами, він подав відповідну заяву міністру внутрішніх справ Арсену Авакову."Це справа мого життя, але я ухвалив рішення подати у відставку. Я щойно повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву про звільнення мене з посади і сам для себе вважаю, що це мій крок, як голови поліції, це крок європейської держави. Цей час настав. Честь маю", - повідомив він.Причин Князєв не назвав: "Я все сказав". "За цей час у ЗМІ неодноразово з'являлись брудні історії, на які я не звертав уваги, тому що знав, що роблю свою роботу правильно, чесно і мені ніколи було про це довго думати. Голова Національної поліції - це не політична посада і поліція - це не політичний орган", - розповів він.Відомо, що 23 вересня декілька активістів та нардеп повідомили, що колишню дружину очільника Нацполіції України Сергія Князєва Вікторію разом із двома українцями і громадянином Хорватії затримали на польському кордоні під час спроби провезти незадекларовані 650 тисяч євро. Після цього голова Нацполіції спростовував цю інформацію."Сьогодні моє приватне життя стало топтемою для обговорення. Моя колишня дружина, мати наших трьох дітей, а також я особисто стали об’єктами інформаційної атаки. Засоби масової інформації миттєво поширили "новину" про перевезення нею мало не мішків із грошима. Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю", - написав Князєв у Facebook.

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