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У село під Луцьком привезли ікону зі святої гори Афон

У село під Луцьком привезли ікону зі святої гори Афон
У селі Гірка Полонка до храму Михаїла Луцького районного деканату привезли ікону «Розрада і Втіха» з Ватопедського монастиря, що на святій горі Афон.

Цей образ є написаний у монастирі й прикладений до оригіналу, - інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Зазначають, після зустрічі святині на території храму, декан та настоятель парафії протоієрей Володимир Присяжнюк відслужив акафіст перед іконою. Тепер щодня о 19:00 у храмі правитимуть акафіст.

Відтак, 29 вересня, у неділю, після божественної літургії відбудеться хресний хід із образом до каплиці Мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Після чого реліквію передадуть на наступну парафію.

У село під Луцьком привезли ікону зі святої гори Афон
У село під Луцьком привезли ікону зі святої гори Афон


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Теги: ікона із святої гори, село під Луцьком
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