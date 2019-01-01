У село під Луцьком привезли ікону зі святої гори Афон





Цей образ є написаний у монастирі й прикладений до оригіналу, - інформує



Зазначають, після зустрічі святині на території храму, декан та настоятель парафії протоієрей Володимир Присяжнюк відслужив акафіст перед іконою. Тепер щодня о 19:00 у храмі правитимуть акафіст.



Відтак, 29 вересня, у неділю, після божественної літургії відбудеться хресний хід із образом до каплиці Мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Після чого реліквію передадуть на наступну парафію.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гірка Полонка до храму Михаїла Луцького районного деканату привезли ікону «Розрада і Втіха» з Ватопедського монастиря, що на святій горі Афон.Цей образ є написаний у монастирі й прикладений до оригіналу, - інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ. Зазначають, після зустрічі святині на території храму, декан та настоятель парафії протоієрейвідслужив акафіст перед іконою. Тепер щодня о 19:00 у храмі правитимуть акафіст.Відтак, 29 вересня, у неділю, після божественної літургії відбудеться хресний хід із образом до каплиці Мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Після чого реліквію передадуть на наступну парафію.

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