Розповіли, чому у центрі Луцька не працює платна парковка





У комунальному підприємстві «Автопарксервіс» обіцяють, що питання можна вирішити за 1,5 місяці, - інформує



Нагадаємо,



«Десь тиждень-два тому його повернули. Тепер треба перевірити, чи працює і відправити документи в податкову для присвоєння ідентифікаційного номера. Орієнтовно це триватиме місяць-півтора», - пояснює менеджер регіонального розвитку комунального підприємства «АвтоПаркСервіс» Анатолій Носалюк.



Водночас, з його слів, проблемою можуть стати монети номіналом 1 та 2 гривні, а також можлива поява монети номіналом 5 гривень.



«Треба буде або переобладнувати паркомат, або просити міську раду піднімати тариф хоча б до десяти гривень», - каже представник підприємства.



Наразі затверджений тариф – 8 гривень за годину.



У перший день роботи парковки водіїв обіцяють не штрафувати – лише вішатимуть попереджувальні листівки на скло. Штрафи за неоплачену парковку у розмірі 160 гривень виписуватимуть з другого дня.



Платним стане паркування вздовж усієї вулиці Кривий Вал, окрім відрізку від повороту на П’ятницьку Гірку до вулиці Богдана Хмельницького. Зніматися плата за паркування буде щодня з 7 до 17 години, крім вихідних і святкових днів. В інший час паркуватися на Кривому Валу можна безкоштовно.



Загалом тут – більше 40 паркувальних місць. Один паркомат стоятиме біля «Гранд персони», інший – біля візового центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Платну парковку на вулиці Кривий Вал вже кілька місяців не можуть запустити через поломку паркоматів та довге погодження Державної фіскальної служби.У комунальному підприємстві «Автопарксервіс» обіцяють, що питання можна вирішити за 1,5 місяці, - інформує Перший Нагадаємо, паркомати з’явились на вулиці ще у травні . Одразу під час запуску згорів блок живлення одного з паркоматів. Його відправили на ремонт до Києва.«Десь тиждень-два тому його повернули. Тепер треба перевірити, чи працює і відправити документи в податкову для присвоєння ідентифікаційного номера. Орієнтовно це триватиме місяць-півтора», - пояснює менеджер регіонального розвитку комунального підприємства «АвтоПаркСервіс»Водночас, з його слів, проблемою можуть стати монети номіналом 1 та 2 гривні, а також можлива поява монети номіналом 5 гривень.«Треба буде або переобладнувати паркомат, або просити міську раду піднімати тариф хоча б до десяти гривень», - каже представник підприємства.Наразі затверджений тариф – 8 гривень за годину.У перший день роботи парковки водіїв обіцяють не штрафувати – лише вішатимуть попереджувальні листівки на скло. Штрафи за неоплачену парковку у розмірі 160 гривень виписуватимуть з другого дня.Платним стане паркування вздовж усієї вулиці Кривий Вал, окрім відрізку від повороту на П’ятницьку Гірку до вулиці Богдана Хмельницького. Зніматися плата за паркування буде щодня з 7 до 17 години, крім вихідних і святкових днів. В інший час паркуватися на Кривому Валу можна безкоштовно.Загалом тут – більше 40 паркувальних місць. Один паркомат стоятиме біля «Гранд персони», інший – біля візового центру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію