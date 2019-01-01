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Розповіли, чому у центрі Луцька не працює платна парковка

Розповіли, чому у центрі Луцька не працює платна парковка
Платну парковку на вулиці Кривий Вал вже кілька місяців не можуть запустити через поломку паркоматів та довге погодження Державної фіскальної служби.

У комунальному підприємстві «Автопарксервіс» обіцяють, що питання можна вирішити за 1,5 місяці, - інформує Перший.

Нагадаємо, паркомати з’явились на вулиці ще у травні. Одразу під час запуску згорів блок живлення одного з паркоматів. Його відправили на ремонт до Києва.

«Десь тиждень-два тому його повернули. Тепер треба перевірити, чи працює і відправити документи в податкову для присвоєння ідентифікаційного номера. Орієнтовно це триватиме місяць-півтора», - пояснює менеджер регіонального розвитку комунального підприємства «АвтоПаркСервіс» Анатолій Носалюк.

Водночас, з його слів, проблемою можуть стати монети номіналом 1 та 2 гривні, а також можлива поява монети номіналом 5 гривень.

«Треба буде або переобладнувати паркомат, або просити міську раду піднімати тариф хоча б до десяти гривень», - каже представник підприємства.

Наразі затверджений тариф – 8 гривень за годину.

У перший день роботи парковки водіїв обіцяють не штрафувати – лише вішатимуть попереджувальні листівки на скло. Штрафи за неоплачену парковку у розмірі 160 гривень виписуватимуть з другого дня.

Платним стане паркування вздовж усієї вулиці Кривий Вал, окрім відрізку від повороту на П’ятницьку Гірку до вулиці Богдана Хмельницького. Зніматися плата за паркування буде щодня з 7 до 17 години, крім вихідних і святкових днів. В інший час паркуватися на Кривому Валу можна безкоштовно.

Загалом тут – більше 40 паркувальних місць. Один паркомат стоятиме біля «Гранд персони», інший – біля візового центру.

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Теги: парковка, Луцьк, Кривий Вал
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