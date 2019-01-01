На центральному ринку у Ковелі чоловік продавав незаконно раків





Так, склали чотири протоколи за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), чотири - за грубі порушення правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та два - за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП). У порушників вилучили 4 кілограми водних біоресурсів та 4 засоби лову (сітні), - повідомляє



Так, 19 вересня в ході рибоохоронної роботи державні інспектори здійснили рейд на ринки Ковельського району. На центральному ринку міста Ковель викрили чоловіка, який продавав раків без дозвільних документів. У порушника вилучили 3 кілограми раків.



На особу склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності.



Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання просять повідомляти за вказаним номером телефону.



Довідкова інформація:





Зауважують, що порушення згідно порядку збуту водних біоресурсів тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з можливою конфіскацією водних біоресурсів. Якщо ж такі дії вчинені щодо об’єктів, занесених до Червоної книги України, або таких, що перебували на території природно-заповідного фонду, то розмір штрафу сягає від 1 700 до 4 250 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період з 16 по 22 вересня Волинський рибоохоронний патруль зафіксував 10 порушень.Так, склали чотири протоколи за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), чотири - за грубі порушення правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та два - за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП). У порушників вилучили 4 кілограми водних біоресурсів та 4 засоби лову (сітні), - повідомляє Волинський рибоохоронний патруль. Так, 19 вересня в ході рибоохоронної роботи державні інспектори здійснили рейд на ринки Ковельського району. На центральному ринку міста Ковель викрили чоловіка, який продавав раків без дозвільних документів. У порушника вилучили 3 кілограми раків.На особу склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності.Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання просять повідомляти за вказаним номером телефону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію