Переможці розіграшу від «Там Таму» повернулися з неймовірного відпочинку. ФОТО*
Сьогодні, 19:19
Переможці розіграшу від гіпермаркету "Там Там Сімейні Традиції" вже повернулись додому з неповторного відпочинку на острові Хайнань (Китай).
Вони провели 9 днів у розкішному п’ятизірковому готелі "Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya" з обслуговуванням за системою "все включено". У готелі декілька басейнів, 7 ресторанів та барів, величезний дитячий центр, а поряд знаходиться торговий центр La Floret International Shopping Village з безліччю розваг та магазинів. Відпочиваючі побували на цікавих екскурсіях та відвідали скляний міст.
На острові Хайнань дуже м'який приємний клімат та мальовнича природа. Це одне з найпрекрасніших курортних місць на землі.
Зазначають, керівництво гіпермаркету "Там Там Сімейні традиції" і надалі буде проводити чудові розіграші та радувати покупців приємними цінами і вигідними пропозиціями.
Також гіпермаркет висловлює подяку відпочиваючим за прекрасні фото.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вони провели 9 днів у розкішному п’ятизірковому готелі "Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya" з обслуговуванням за системою "все включено". У готелі декілька басейнів, 7 ресторанів та барів, величезний дитячий центр, а поряд знаходиться торговий центр La Floret International Shopping Village з безліччю розваг та магазинів. Відпочиваючі побували на цікавих екскурсіях та відвідали скляний міст.
На острові Хайнань дуже м'який приємний клімат та мальовнича природа. Це одне з найпрекрасніших курортних місць на землі.
Зазначають, керівництво гіпермаркету "Там Там Сімейні традиції" і надалі буде проводити чудові розіграші та радувати покупців приємними цінами і вигідними пропозиціями.
Також гіпермаркет висловлює подяку відпочиваючим за прекрасні фото.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Переможці розіграшу від «Там Таму» повернулися з неймовірного відпочинку. ФОТО*
Сьогодні, 19:19
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 вересня
Сьогодні, 19:00
На центральному ринку у Ковелі чоловік продавав незаконно раків
Сьогодні, 18:46
Під Луцьком водій маршрутки збив велосипедистку
Сьогодні, 18:32
Медіа