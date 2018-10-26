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Переможці розіграшу від «Там Таму» повернулися з неймовірного відпочинку. ФОТО*

Переможці розіграшу від «Там Таму» повернулися з неймовірного відпочинку. ФОТО*
Переможці розіграшу від гіпермаркету "Там Там Сімейні Традиції" вже повернулись додому з неповторного відпочинку на острові Хайнань (Китай).

Вони провели 9 днів у розкішному п’ятизірковому готелі "Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya" з обслуговуванням за системою "все включено". У готелі декілька басейнів, 7 ресторанів та барів, величезний дитячий центр, а поряд знаходиться торговий центр La Floret International Shopping Village з безліччю розваг та магазинів. Відпочиваючі побували на цікавих екскурсіях та відвідали скляний міст.

На острові Хайнань дуже м'який приємний клімат та мальовнича природа. Це одне з найпрекрасніших курортних місць на землі.

Зазначають, керівництво гіпермаркету "Там Там Сімейні традиції" і надалі буде проводити чудові розіграші та радувати покупців приємними цінами і вигідними пропозиціями.

Також гіпермаркет висловлює подяку відпочиваючим за прекрасні фото.

Переможці розіграшу від «Там Таму» повернулися з неймовірного відпочинку. ФОТО*
Переможці розіграшу від «Там Таму» повернулися з неймовірного відпочинку. ФОТО*
Переможці розіграшу від «Там Таму» повернулися з неймовірного відпочинку. ФОТО*
Переможці розіграшу від «Там Таму» повернулися з неймовірного відпочинку. ФОТО*
Переможці розіграшу від «Там Таму» повернулися з неймовірного відпочинку. ФОТО*
Переможці розіграшу від «Там Таму» повернулися з неймовірного відпочинку. ФОТО*

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Теги: Там Там, розіграш, переможці
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