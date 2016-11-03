У селі на Волині п'яний син вбив матір





Про це повідомляє прокуратура Волині.



Так, вдень 21 вересня нетверезий чоловік руками та ногами побив 52-річну жінку до смерті.



Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України).



Прокурори наполягають на обранні зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою.



За скоєння такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-річний мешканець одного із сіл Ковельського району вбив рідну матір.Про це повідомляє прокуратура Волині.Так, вдень 21 вересня нетверезий чоловік руками та ногами побив 52-річну жінку до смерті.Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України).Прокурори наполягають на обранні зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою.За скоєння такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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