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У селі на Волині п'яний син вбив матір

У селі на Волині п'яний син вбив матір
29-річний мешканець одного із сіл Ковельського району вбив рідну матір.

Про це повідомляє прокуратура Волині.

Так, вдень 21 вересня нетверезий чоловік руками та ногами побив 52-річну жінку до смерті.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України).

Прокурори наполягають на обранні зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За скоєння такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.


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Теги: вбивство, матір, ковельчанин
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