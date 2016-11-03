У селі на Волині п'яний син вбив матір
Сьогодні, 18:28
29-річний мешканець одного із сіл Ковельського району вбив рідну матір.
Про це повідомляє прокуратура Волині.
Так, вдень 21 вересня нетверезий чоловік руками та ногами побив 52-річну жінку до смерті.
Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України).
Прокурори наполягають на обранні зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
За скоєння такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
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Про це повідомляє прокуратура Волині.
Так, вдень 21 вересня нетверезий чоловік руками та ногами побив 52-річну жінку до смерті.
Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України).
Прокурори наполягають на обранні зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
За скоєння такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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