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Для волинських лікарів придбають нові автомобілі

Для волинських лікарів придбають нові автомобілі
Закупівлю транспортних засобів для волинських медиків здійснюють через відкриті торги.

Йдеться про 12 легкових автомобілів для перевезення медичного персоналу, лікарських засобів та медичного обладнання. Закупівлю здійснюють за кошти обласного бюджету. Замовником виступає управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації, - інформують Волинські Новини.

Тендерні пропозиції приймають до 20 жовтня, розпочнуть аукціон 25 листопада. Період постачання – до 20 грудня.

Технічна специфікація передбачає, що йдеться про автомобілі з типом кузова кросовер, з об’ємом двигуна до 1600 сантиметрів кубічних, з переднім приводом коліс, екологічними нормами викидів не нижче Євро-5, виготовлені не раніше 2019 року, білого кольору, з гарантійним терміном три роки або 100 тисяч кілометрів пробігу.

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Теги: волинські лікарі, нові автомобілі
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