У Луцьку Ford на світлофорі наздогнав Nissan. ФОТО
Сьогодні, 20:55
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Nissan Qashqai та Ford Transit трапилась сьогодні, 24 вересня, близько 20:00 години у Луцьку.
Про це Інформаційне агентство Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, на проспекті Соборності малогабаритна вантажівка Ford Transit, не розрахувавши безпечної дистанції на світлофорі, в'їхала у Nissan Qashqai.
Унаслідок зіткнення Nissan отримав легкі пошкодження.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційне агентство Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, на проспекті Соборності малогабаритна вантажівка Ford Transit, не розрахувавши безпечної дистанції на світлофорі, в'їхала у Nissan Qashqai.
Унаслідок зіткнення Nissan отримав легкі пошкодження.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку Ford на світлофорі наздогнав Nissan. ФОТО
Сьогодні, 20:55
На Покрову «Укрзалізниця» запустила чотири додаткові поїзди
Сьогодні, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волині змайструють найбільший в Україні трон з дерева
Сьогодні, 19:50
Медіа