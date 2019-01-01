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У Луцьку Ford на світлофорі наздогнав Nissan. ФОТО

У Луцьку Ford на світлофорі наздогнав Nissan. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Nissan Qashqai та Ford Transit трапилась сьогодні, 24 вересня, близько 20:00 години у Луцьку.

Про це Інформаційне агентство Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, на проспекті Соборності малогабаритна вантажівка Ford Transit, не розрахувавши безпечної дистанції на світлофорі, в'їхала у Nissan Qashqai.

Унаслідок зіткнення Nissan отримав легкі пошкодження.

На місці працює патрульна поліція.

У Луцьку Ford на світлофорі наздогнав Nissan. ФОТО
У Луцьку Ford на світлофорі наздогнав Nissan. ФОТО

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Теги: аварія, світлофор, Соборності, поліція
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