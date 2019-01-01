У Луцьку Ford на світлофорі наздогнав Nissan. ФОТО





Про це



З їхніх слів, на проспекті Соборності малогабаритна вантажівка Ford Transit, не розрахувавши безпечної дистанції на світлофорі, в'їхала у Nissan Qashqai.



Унаслідок зіткнення Nissan отримав легкі пошкодження.



На місці працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Nissan Qashqai та Ford Transit трапилась сьогодні, 24 вересня, близько 20:00 години у Луцьку.Про це Інформаційне агентство Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, на проспекті Соборності малогабаритна вантажівка Ford Transit, не розрахувавши безпечної дистанції на світлофорі, в'їхала у Nissan Qashqai.Унаслідок зіткнення Nissan отримав легкі пошкодження.На місці працює патрульна поліція.

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