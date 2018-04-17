Через задимлення з Палацу культури Луцька евакуювали людей. ФОТО





Усіх, хто перебував у приміщенні, вивели на вулицю. Це сталося ввечері 24 вересня - пише



У Палаці культури відчинені вікна і двері через невеликий дим. На місці працювали рятувальники, приміщення відключили від електропостачання. Ніхто не постраждав.







"На щастя, багато заходів в Палаці культури міста Луцька в цей час не було. Була тільки одна чергова, вона – героїня, їй треба дати премію. Вона правильно поступила в ситуації: терміново викликала пожежників, подзвонила до мене, до заступника директора, до інженера, електрик в нас ще перебуває на лікарняному, але теж прийшов. Усі наші служби були на місці буквально за три хвилини, як це сталося. Були заняття лише на третьому поверсі – усіх одразу вивели. У нас щитова розташована на першому поверсі. Тут не може бути таке, що хтось підпалив, бо тут сидить чергова. Пожежна сигналізація одразу спрацювала. Я думаю, що пішло велике навантаження на щитову", – розповів директора Палацу культури Юрій Войнаровський.





Із його слів, причину експерти з'ясовуватимуть завтра. У Палаці культури остання перевірка системи пожежної сигналізації була три місяці тому: все було гаразд.

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