Водія, який на Волині виганяв з маршрутки матір загиблого Героя, звільнили

Сергія Цепуха з села Видерта Камінь-Каширського району, звільнили роботу.



Про це у Руслан Теліпський.



"Сьогодні відбулась конструктивна зустріч з керівником управління транспорту та інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації Остапкович Наталією з приводу кричущої поведінки водія, який у різкому тоні спілкувався з матір'ю полеглого бійця Цепух Галиною Іванівною та недопустимо себе вів.



Нашою метою було поспілкуватись і з перевізником теж, щоби безпосередньо все вияснити та почути його бачення цього конфлікту. Бо те, що звільнено водія, ще не означає, що він щиро співчуває цій мужній жінці, у котрої війна на сході України відібрала сина. Його життя обірвалось від кулі російського снайпера і він вже не може заступитись за матір... і тому це маємо зробити всі ми з вами!", - написав волонтер.



Нагадаємо, нещодавно матір зигаблого героя їхала із села

Видерта до Камінь-Каширська і водій



"Продовження буде і ми висвітлимо цю подію повністю, але вже по факту озвучення свого бачення у цьому конфлікті перевізника.



А на разі хочу висловити вдячність за людяність пані Наталії, котра знайшла потрібні слова, щоби підтримати Галину Іванівну!



Ми й надалі будемо щиро прагнути всебічно помагати і морально підтримувати родини Небесного Легіону. Це найменше що ми всі з вами можемо для них зробити - заступитись і знайти добре слово, адже найголовніше, щоб вони справді відчували підтримку і молитву усіх небайдужих волинян і українців, коли цього найбільше потребують! А також - ми будемо реагувати у будь-який доступний законний спосіб на нетолерантне ставлення і кричущі моменти до родин, які за наше мирне і безтурботне існування виховали ГЕРОЇВ!", - написав Руслан Теліпський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водія маршрутки, який образив матірз села Видерта Камінь-Каширського району, звільнили роботу.Про це у facebook написав волонтер"Сьогодні відбулась конструктивна зустріч з керівником управління транспорту та інфраструктури Волинської обласної державної адміністраціїз приводу кричущої поведінки водія, який у різкому тоні спілкувався з матір'ю полеглого бійцята недопустимо себе вів.Нашою метою було поспілкуватись і з перевізником теж, щоби безпосередньо все вияснити та почути його бачення цього конфлікту. Бо те, що звільнено водія, ще не означає, що він щиро співчуває цій мужній жінці, у котрої війна на сході України відібрала сина. Його життя обірвалось від кулі російського снайпера і він вже не може заступитись за матір... і тому це маємо зробити всі ми з вами!", - написав волонтер.Нагадаємо, нещодавно матір зигаблого героя їхала із селаВидерта до Камінь-Каширська і водій змушував жінку заплатити за проїзд або покинути салон автобуса . Після того, чоловік цілу дорогу грубіянив жінці."Продовження буде і ми висвітлимо цю подію повністю, але вже по факту озвучення свого бачення у цьому конфлікті перевізника.А на разі хочу висловити вдячність за людяність пані Наталії, котра знайшла потрібні слова, щоби підтримати Галину Іванівну!Ми й надалі будемо щиро прагнути всебічно помагати і морально підтримувати родини Небесного Легіону. Це найменше що ми всі з вами можемо для них зробити - заступитись і знайти добре слово, адже найголовніше, щоб вони справді відчували підтримку і молитву усіх небайдужих волинян і українців, коли цього найбільше потребують! А також - ми будемо реагувати у будь-який доступний законний спосіб на нетолерантне ставлення і кричущі моменти до родин, які за наше мирне і безтурботне існування виховали ГЕРОЇВ!", - написав Руслан Теліпський.

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