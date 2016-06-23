Водія, який на Волині виганяв з маршрутки матір загиблого Героя, звільнили
Сьогодні, 21:37
Водія маршрутки, який образив матір Сергія Цепуха з села Видерта Камінь-Каширського району, звільнили роботу.
Про це у facebook написав волонтер Руслан Теліпський.
"Сьогодні відбулась конструктивна зустріч з керівником управління транспорту та інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації Остапкович Наталією з приводу кричущої поведінки водія, який у різкому тоні спілкувався з матір'ю полеглого бійця Цепух Галиною Іванівною та недопустимо себе вів.
Нашою метою було поспілкуватись і з перевізником теж, щоби безпосередньо все вияснити та почути його бачення цього конфлікту. Бо те, що звільнено водія, ще не означає, що він щиро співчуває цій мужній жінці, у котрої війна на сході України відібрала сина. Його життя обірвалось від кулі російського снайпера і він вже не може заступитись за матір... і тому це маємо зробити всі ми з вами!", - написав волонтер.
Нагадаємо, нещодавно матір зигаблого героя їхала із села
Видерта до Камінь-Каширська і водій змушував жінку заплатити за проїзд або покинути салон автобуса. Після того, чоловік цілу дорогу грубіянив жінці.
"Продовження буде і ми висвітлимо цю подію повністю, але вже по факту озвучення свого бачення у цьому конфлікті перевізника.
А на разі хочу висловити вдячність за людяність пані Наталії, котра знайшла потрібні слова, щоби підтримати Галину Іванівну!
Ми й надалі будемо щиро прагнути всебічно помагати і морально підтримувати родини Небесного Легіону. Це найменше що ми всі з вами можемо для них зробити - заступитись і знайти добре слово, адже найголовніше, щоб вони справді відчували підтримку і молитву усіх небайдужих волинян і українців, коли цього найбільше потребують! А також - ми будемо реагувати у будь-який доступний законний спосіб на нетолерантне ставлення і кричущі моменти до родин, які за наше мирне і безтурботне існування виховали ГЕРОЇВ!", - написав Руслан Теліпський.
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Про це у facebook написав волонтер Руслан Теліпський.
"Сьогодні відбулась конструктивна зустріч з керівником управління транспорту та інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації Остапкович Наталією з приводу кричущої поведінки водія, який у різкому тоні спілкувався з матір'ю полеглого бійця Цепух Галиною Іванівною та недопустимо себе вів.
Нашою метою було поспілкуватись і з перевізником теж, щоби безпосередньо все вияснити та почути його бачення цього конфлікту. Бо те, що звільнено водія, ще не означає, що він щиро співчуває цій мужній жінці, у котрої війна на сході України відібрала сина. Його життя обірвалось від кулі російського снайпера і він вже не може заступитись за матір... і тому це маємо зробити всі ми з вами!", - написав волонтер.
Нагадаємо, нещодавно матір зигаблого героя їхала із села
Видерта до Камінь-Каширська і водій змушував жінку заплатити за проїзд або покинути салон автобуса. Після того, чоловік цілу дорогу грубіянив жінці.
"Продовження буде і ми висвітлимо цю подію повністю, але вже по факту озвучення свого бачення у цьому конфлікті перевізника.
А на разі хочу висловити вдячність за людяність пані Наталії, котра знайшла потрібні слова, щоби підтримати Галину Іванівну!
Ми й надалі будемо щиро прагнути всебічно помагати і морально підтримувати родини Небесного Легіону. Це найменше що ми всі з вами можемо для них зробити - заступитись і знайти добре слово, адже найголовніше, щоб вони справді відчували підтримку і молитву усіх небайдужих волинян і українців, коли цього найбільше потребують! А також - ми будемо реагувати у будь-який доступний законний спосіб на нетолерантне ставлення і кричущі моменти до родин, які за наше мирне і безтурботне існування виховали ГЕРОЇВ!", - написав Руслан Теліпський.
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Коментарі 1
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Щоб кожен при зустрічі міг дати ляща і підсрачника!
З жінкою, в будь-якому випадку потрібно вести себе стримано. Ну не заплатила за проїзд - водій і перевізник не збідніє.
А то якщо їх послухати, як складно і мало вони заробляють, то ним і здачі немає чим давати.