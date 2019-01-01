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У Володимир-Волинському МНВК з’явився новий комп’ютерний клас. ФОТО

У Володимир-Волинському МНВК з’явився новий комп’ютерний клас. ФОТО
Учні, які навчаються на оператора комп’ютерного набору та секретаря керівника у Володимир-Волинському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, працюватимуть на нових комп’ютерах.

19 нових комп’ютерів вдалося закупити за кошти державного бюджету за сприяння народного депутата України Ігоря Гузя. Пише Буг.

Спочатку, як розповідає директор закладу Анатолій Якимчук, планували закупити 16 комп’ютерів, але в рамках тендеру їм запропонували дешевшу ціну на техніку, тому і вдалося закупити на 3 одиниці більше.

Також, розповідє директор, цьогоріч придбали три нові касові апарати останньої моделі для учнів, які навчаються на продавця непродовольчих товарів.

Цьогоріч Володимир-Волинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат відвідує більше 500 учнів з ЗОШ№2, НВК «ЗОШ№3-ліцей» та ЗОШ№5.

У Володимир-Волинському МНВК з’явився новий комп’ютерний клас. ФОТО
У Володимир-Волинському МНВК з’явився новий комп’ютерний клас. ФОТО
У Володимир-Волинському МНВК з’явився новий комп’ютерний клас. ФОТО
У Володимир-Волинському МНВК з’явився новий комп’ютерний клас. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, МНВК, комп'ютерний клас
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