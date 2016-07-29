«Збитки тільки зростають»: у місті на Волині хочуть змінити керівника водоканалу





Про це повідомив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк під час оперативної наради з керівниками установ та організацій міста сьогодні, 24 вересня, – інформує



Зараз керівником Володимир-Волинського управління водопровідно-каналізаційного господарства є Володимир Власюк.



«Як до людини, у мене питань немає, але як до керівника – є. Він не вникає у фінансовий стан підприємства, не аналізує ситуацію. Йому неодноразово казав, щоб він зайнявся реконструкцією підприємства, щоб підрахував, де можна зробити додаткову економію, але результату немає», – повідомив міський голова.



За словами Петра Саганюка, у порівнянні із минулим роком збитки в УВКГ цьогоріч зросли на 48%.



«Ми йдемо в нікуди! Збитки тільки зростають, а так не може бути», – наголосив Петро Саганюк і дав розпорядження підготувати документи для оголошення конкурсу з заміщення посади керівника Володимир-Волинське управління водопровідно-каналізаційного господарства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі найближчим часом оголосять конкурс на заміщення посади керівника управління водопровідно-каналізаційного господарства.Про це повідомив міський голова Володимира-Волинськогопід час оперативної наради з керівниками установ та організацій міста сьогодні, 24 вересня, – інформує Княжий Град Зараз керівником Володимир-Волинського управління водопровідно-каналізаційного господарства є«Як до людини, у мене питань немає, але як до керівника – є. Він не вникає у фінансовий стан підприємства, не аналізує ситуацію. Йому неодноразово казав, щоб він зайнявся реконструкцією підприємства, щоб підрахував, де можна зробити додаткову економію, але результату немає», – повідомив міський голова.За словами Петра Саганюка, у порівнянні із минулим роком збитки в УВКГ цьогоріч зросли на 48%.«Ми йдемо в нікуди! Збитки тільки зростають, а так не може бути», – наголосив Петро Саганюк і дав розпорядження підготувати документи для оголошення конкурсу з заміщення посади керівника Володимир-Волинське управління водопровідно-каналізаційного господарства.

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