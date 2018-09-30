Волинські поліцейські вакцинуються проти дифтерії та правця

Петро Шпига.



Про це інформує



Перш ніж ввести вакцину медики державної установи територіального медичного об’єднання МВС України по Волинській області ретельно перевіряють стан здоров’я правоохоронців.



Вакцинацію поліцейських здійснюють безплатно, відповідно до наказу управління охорони здоров’я Луцької міської ради "Про проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти дифтерії та правцю" серед груп професійного ризику, зокрема представників силових структур.



Для проведення додаткових заходів з охоплення щепленнями проти дифтерії та правця за епідемічними показаннями особового складу використовують вакцини, закуплені за рахунок бюджетних коштів попереднього періоду.





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Перш ніж ввести вакцину медики державної установи територіального медичного об’єднання МВС України по Волинській області ретельно перевіряють стан здоров’я правоохоронців.Вакцинацію поліцейських здійснюють безплатно, відповідно до наказу управління охорони здоров’я Луцької міської ради "Про проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти дифтерії та правцю" серед груп професійного ризику, зокрема представників силових структур.Для проведення додаткових заходів з охоплення щепленнями проти дифтерії та правця за епідемічними показаннями особового складу використовують вакцини, закуплені за рахунок бюджетних коштів попереднього періоду.

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