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Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО

Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Більше року тривав ремонт оновленої центральної бібліотеки для дітей. Тут проведено капітальний ремонт приміщення, замінено вентиляцію, утеплено фасад, придбано нові меблі та обладнання.

Нині - це комфортна зона для проведення дозвілля різними категоріями населення під назвою “Бібліотека-студія “ДіМ”. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Тут обладнані читальні зали, ігрові зали, мистецький простір, приміщення для проведення семінарів та тренінгів, кінозал. Лучани зможуть приходити родинами та проводити своє дозвілля цікаво і корисно.

На вході відвідувачів очікує інформаційний кіоск, де на сенсорному екрані можна знайти актуальну інформацію про нові надходження літератури, цікаві події та заходи, які заплановані, тощо.

Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО

Нині тут є сучасний читальний зал, місця для проведення тренінгів, гуртків, семінарів, сенсорна кімната для занять діток із вадами розвитку та багато іншого.

У вівторок, 24 вересня, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, відбулося відкриття оновленої центральної бібліотеки для дітей та презентація проекту “Бібліотека-студія “ДіМ”. Участь у заході взяв радник міського голови Ігор Поліщук.

Завідувачка центральної бібліотеки для дітей Ніна Бочарова зауважила, що і діти, і їхні батьки радіють оновленій бібліотеці. За її словами, у сучасному світі цифрових технологій класичні бібліотеки не можуть витримати конкуренцію з різноманітними гаджетами.

Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО

Вона наголосила, що настав час змін і тут вирішили створити простір, де можна не лише прийти взяти книгу чи почитати її на місці. Ніна Бочарова зауважила, що нині бібліотека стала справжнім домом, адже тут проводяться різноманітні заходи та події.

“Ми зробили комфортні зали для дорослих і дітей. Тут можна не лише погортати книгу, але й взяти участь у різноманітних гуртках, тренінгах. До нас уже звертаються школи та садочки, аби проводити цікаві заняття для діток. І ми хочемо зробити все, аби бути цікавими дошкільнятам та учням.

Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО

До нас звертаються і люди старшого віку, аби організувати якісь заняття, де б вони могли дізнатися більше про сучасні цифрові пристрої. Вони мають смартфони, подаровані дітьми, а вміють лише телефонувати з них. Хочуть навчитися максимально використовувати потенціал своїх пристроїв”, - додала вона.

Ніна Бочаров наголосила, що їхня бібліотека стала однією із перших сучасних бібліотек в Україні. За її словами, бібліотеки існуватимуть завжди, адже книги ніколи не перестануть бути актуальними.

Радник міського голови Ігор Поліщук зауважив, що міська влада приділяє значну увагу розвитку закладів культури.

Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО

“Бібліотека — це слово, напевно, не підходить до цього закладу, адже та наповненість різноманітними активностями, заняттями, можливістю для творчості, вона свідчить про те, що цей заклад більше, ніж бібліотека. Тут зможуть знайти цікавинку люди різного віку. Приємно, що діти тут можуть інтелектуально та творчо зростати. І це дуже класно, життя пульсує і видно, що колектив живе роботою. Тут є сучасне обладнання: інтерактивна дошка, проектор, комп'ютери, телевізори. Є все необхідне, аби діти могли отримувати цікаву інформацію. Тут найбільша колекція настільних ігор серед бібліотек України. І це приємно, що ми маємо такий заклад. Я бачу, що кожна гривня, вкладена у ремонт бібліотеки, пішла у правильному напрямку. Такий підхід до справи буде збільшувати кількість відвідувачів закладу”, - наголосив він.

Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО
Місце, де комфортно всім: у Луцьку відкрили сучасну бібліотеку-студію. ФОТО

Ігор Поліщук додав, що минулоріч відремонтували бібліотеку на вулиці Кравчука, нині завершили ремонт цієї, і у плані - у наступному році відремонтувати бібліотеку на Київському майдані.

Також радник міського голови повідомив, що оголошено всеукраїнський конкурс на кращу проектну пропозицію щодо облаштування скверу поблизу бібліотеки. Він переконаний, що наступного року тут з'явиться гарна відпочинкова зона поблизу бібліотеки.


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Теги: бібліотека, студія, ремонт
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