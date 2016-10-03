Акциз з продажу пального більше не зараховуватимуть до місцевого бюджету





Про особливості формування бюджету на 2020 рік під час оперативної наради сьогодні, 24 вересня, розповіла директор департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради Лілія Єлова, – повідомляють



З її слів, відповідно до внесеного Кабміном 15 вересня 2019 року проекту Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» та проект ЗУ «Про внесені зміни до Бюджетного Кодексу», у поточному році план надходжень по акцизу на пальне становитиме 44 мільйони гривень.



Дорожній фонд у проекті держбюджету для Волині передбачено в сумі понад 738 мільйонів гривень. Це на 65,% більше, ніж у поточному.

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