Дозволяє підкорити бездоріжжя: лучанин змайстрував універсальний візок для людей з інвалідністю
Сьогодні, 07:13
21-річний Павло гуляє на вулиці небагато. Втім, сьогодні у нього чи не перша довга прогулянка екологічною стежкою Звірівського лісництва.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Звичайний візок для людей з інвалідністю лісові дороги осилити не може. Та це не проблема – бо для Павла взяли спеціальну коляску, яку виготовив лучанин Олег Бондарук. Він запозичив цю ідею у спільноти “он трі вейлс”, які користуються оригінальними французькими візками та навіть ходять з ними в гори.
Над розробкою працював ціле літо. Каже, що тест-драйв провів друг з вагою понад сто кілограмів. І – конструкція витримала.
Візоком повинні управляти двоє людей. Їх основна функція – тримати рівновагу.
У тому, що це нескладно, пересвідчилась і знімальна група.
За годину ми встигли пройти майже п’ять кілометрів. Йшли і лісовою дорогою по піску, і навіть по бездоріжжю.
І за цей час ні Олег, ні волонтер Дмитро, не втомились. Павло ж – у захваті від прогулянки.
Олег каже, що перший візок він виготовив з власної ініціативи і може легко поділитись ним із тими, хто його потребує.
Також чоловік сподівається, що такий транспорт стане популярнішим. Адже це можливість для людей з інвалідністю їздити на пікніки, гуляти на природі та навіть ходити в гори.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Звичайний візок для людей з інвалідністю лісові дороги осилити не може. Та це не проблема – бо для Павла взяли спеціальну коляску, яку виготовив лучанин Олег Бондарук. Він запозичив цю ідею у спільноти “он трі вейлс”, які користуються оригінальними французькими візками та навіть ходять з ними в гори.
Над розробкою працював ціле літо. Каже, що тест-драйв провів друг з вагою понад сто кілограмів. І – конструкція витримала.
Візоком повинні управляти двоє людей. Їх основна функція – тримати рівновагу.
У тому, що це нескладно, пересвідчилась і знімальна група.
За годину ми встигли пройти майже п’ять кілометрів. Йшли і лісовою дорогою по піску, і навіть по бездоріжжю.
І за цей час ні Олег, ні волонтер Дмитро, не втомились. Павло ж – у захваті від прогулянки.
Олег каже, що перший візок він виготовив з власної ініціативи і може легко поділитись ним із тими, хто його потребує.
Також чоловік сподівається, що такий транспорт стане популярнішим. Адже це можливість для людей з інвалідністю їздити на пікніки, гуляти на природі та навіть ходити в гори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Дозволяє підкорити бездоріжжя: лучанин змайстрував універсальний візок для людей з інвалідністю
Сьогодні, 07:13
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