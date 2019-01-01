вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дозволяє підкорити бездоріжжя: лучанин змайстрував універсальний візок для людей з інвалідністю

Дозволяє підкорити бездоріжжя: лучанин змайстрував універсальний візок для людей з інвалідністю
21-річний Павло гуляє на вулиці небагато. Втім, сьогодні у нього чи не перша довга прогулянка екологічною стежкою Звірівського лісництва.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Звичайний візок для людей з інвалідністю лісові дороги осилити не може. Та це не проблема – бо для Павла взяли спеціальну коляску, яку виготовив лучанин Олег Бондарук. Він запозичив цю ідею у спільноти “он трі вейлс”, які користуються оригінальними французькими візками та навіть ходять з ними в гори.

Над розробкою працював ціле літо. Каже, що тест-драйв провів друг з вагою понад сто кілограмів. І – конструкція витримала.

Візоком повинні управляти двоє людей. Їх основна функція – тримати рівновагу.

У тому, що це нескладно, пересвідчилась і знімальна група.

За годину ми встигли пройти майже п’ять кілометрів. Йшли і лісовою дорогою по піску, і навіть по бездоріжжю.

І за цей час ні Олег, ні волонтер Дмитро, не втомились. Павло ж – у захваті від прогулянки.

Олег каже, що перший візок він виготовив з власної ініціативи і може легко поділитись ним із тими, хто його потребує.

Також чоловік сподівається, що такий транспорт стане популярнішим. Адже це можливість для людей з інвалідністю їздити на пікніки, гуляти на природі та навіть ходити в гори.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олег Бондарук, візок, люди з інвалідністю
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дозволяє підкорити бездоріжжя: лучанин змайстрував універсальний візок для людей з інвалідністю
Сьогодні, 07:13
У ФСБ Росії намагались сфабрикувати справу проти українського митника
Сьогодні, 06:22
Акциз з продажу пального більше не зараховуватимуть до місцевого бюджету
Сьогодні, 05:27
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
Сьогодні, 04:48
«Немає нормальних умов для роботи» – продавці ринку на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 04:28
Схожі новини
У Луцьку для особливих діток провели романтичну екскурсію містом У Луцьку для особливих діток провели романтичну екскурсію містом
02 серпень, 19:40
Як візочники долають перешкоди: Луцьк перевірять на доступність Як візочники долають перешкоди: Луцьк перевірять на доступність
16 червень, 01:15
(Не) видимі: у Луцьку для людей з інвалідністю влаштували фотосесію (Не) видимі: у Луцьку для людей з інвалідністю влаштували фотосесію
12 червень, 15:13
Бенкет, лімузини та королівські наряди: у Луцьку організували свято для людей з інвалідністю. ФОТО Бенкет, лімузини та королівські наряди: у Луцьку організували свято для людей з інвалідністю. ФОТО
08 лютий, 17:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дозволяє підкорити бездоріжжя: лучанин змайстрував універсальний візок для людей з інвалідністю
Сьогодні, 07:13
 0
У ФСБ Росії намагались сфабрикувати справу проти українського митника
Сьогодні, 06:22
 0
Акциз з продажу пального більше не зараховуватимуть до місцевого бюджету
Сьогодні, 05:27
 0
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
Сьогодні, 04:48
 0
«Немає нормальних умов для роботи» – продавці ринку на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 04:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿