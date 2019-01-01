Дозволяє підкорити бездоріжжя: лучанин змайстрував універсальний візок для людей з інвалідністю

Павло гуляє на вулиці небагато. Втім, сьогодні у нього чи не перша довга прогулянка екологічною стежкою Звірівського лісництва.



Про це йдеться в сюжеті



Звичайний візок для людей з інвалідністю лісові дороги осилити не може. Та це не проблема – бо для Павла взяли спеціальну коляску, яку виготовив лучанин Олег Бондарук. Він запозичив цю ідею у спільноти “он трі вейлс”, які користуються оригінальними французькими візками та навіть ходять з ними в гори.



Над розробкою працював ціле літо. Каже, що тест-драйв провів друг з вагою понад сто кілограмів. І – конструкція витримала.



Візоком повинні управляти двоє людей. Їх основна функція – тримати рівновагу.



У тому, що це нескладно, пересвідчилась і знімальна група.



За годину ми встигли пройти майже п’ять кілометрів. Йшли і лісовою дорогою по піску, і навіть по бездоріжжю.



І за цей час ні Олег, ні волонтер Дмитро, не втомились. Павло ж – у захваті від прогулянки.



Олег каже, що перший візок він виготовив з власної ініціативи і може легко поділитись ним із тими, хто його потребує.



Також чоловік сподівається, що такий транспорт стане популярнішим. Адже це можливість для людей з інвалідністю їздити на пікніки, гуляти на природі та навіть ходити в гори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-річнийгуляє на вулиці небагато. Втім, сьогодні у нього чи не перша довга прогулянка екологічною стежкою Звірівського лісництва.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Звичайний візок для людей з інвалідністю лісові дороги осилити не може. Та це не проблема – бо для Павла взяли спеціальну коляску, яку виготовив лучанин. Він запозичив цю ідею у спільноти “он трі вейлс”, які користуються оригінальними французькими візками та навіть ходять з ними в гори.Над розробкою працював ціле літо. Каже, що тест-драйв провів друг з вагою понад сто кілограмів. І – конструкція витримала.Візоком повинні управляти двоє людей. Їх основна функція – тримати рівновагу.У тому, що це нескладно, пересвідчилась і знімальна група.За годину ми встигли пройти майже п’ять кілометрів. Йшли і лісовою дорогою по піску, і навіть по бездоріжжю.І за цей час ні Олег, ні волонтер Дмитро, не втомились. Павло ж – у захваті від прогулянки.Олег каже, що перший візок він виготовив з власної ініціативи і може легко поділитись ним із тими, хто його потребує.Також чоловік сподівається, що такий транспорт стане популярнішим. Адже це можливість для людей з інвалідністю їздити на пікніки, гуляти на природі та навіть ходити в гори.

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