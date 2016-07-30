Повідомили, скільки коштів виділять на ремонт та будівництво автошляхів на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
738 мільйонів гривень – стільки грошей в наступному році планують вкласти у будівництво та ремонт доріг на Волині. Порівняно з попереднім роком, це значно більша сума.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
2019 з фінансуванням ремонту доріг взагалі було непросто, оскільки держава виділила менше 400 мільйонів. Цього для Луцькавтодору було замало, оскільки раніше до державного фінансування додавали ще й доходи з митниці.
Рекордні суми на дороги дадуть не лише Волині. У проекті Держбюджету на 2020 рік дорожній фонд має отримати 69 мільярдів гривень.
З наступного року дорожній фонд наповнюватимуть по-новому. З першого січня акцизний податок з пального йтиме не в місцеві бюджети, а напряму в дорожній фонд. Ще одне джерело фінансування – це штрафи за перевантажені фури. Буквально на днях Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
2019 з фінансуванням ремонту доріг взагалі було непросто, оскільки держава виділила менше 400 мільйонів. Цього для Луцькавтодору було замало, оскільки раніше до державного фінансування додавали ще й доходи з митниці.
Рекордні суми на дороги дадуть не лише Волині. У проекті Держбюджету на 2020 рік дорожній фонд має отримати 69 мільярдів гривень.
З наступного року дорожній фонд наповнюватимуть по-новому. З першого січня акцизний податок з пального йтиме не в місцеві бюджети, а напряму в дорожній фонд. Ще одне джерело фінансування – це штрафи за перевантажені фури. Буквально на днях Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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