вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, скільки коштів виділять на ремонт та будівництво автошляхів на Волині. ВІДЕО

Повідомили, скільки коштів виділять на ремонт та будівництво автошляхів на Волині. ВІДЕО
738 мільйонів гривень – стільки грошей в наступному році планують вкласти у будівництво та ремонт доріг на Волині. Порівняно з попереднім роком, це значно більша сума.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

2019 з фінансуванням ремонту доріг взагалі було непросто, оскільки держава виділила менше 400 мільйонів. Цього для Луцькавтодору було замало, оскільки раніше до державного фінансування додавали ще й доходи з митниці.

Рекордні суми на дороги дадуть не лише Волині. У проекті Держбюджету на 2020 рік дорожній фонд має отримати 69 мільярдів гривень.

З наступного року дорожній фонд наповнюватимуть по-новому. З першого січня акцизний податок з пального йтиме не в місцеві бюджети, а напряму в дорожній фонд. Ще одне джерело фінансування – це штрафи за перевантажені фури. Буквально на днях Володимир Зеленський підписав відповідний закон.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кошти, ремонт доріг, автошлях, акциз, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ТОП-3 пропозиції від компанії Будівельної компанії «Інвестор» на вересень*
Сьогодні, 09:03
На Волині ледве не замерз 22-річний молодик, який вживав алкоголь
Сьогодні, 08:39
Повідомили, скільки коштів виділять на ремонт та будівництво автошляхів на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
Дозволяє підкорити бездоріжжя: лучанин змайстрував універсальний візок для людей з інвалідністю
Сьогодні, 07:13
У ФСБ Росії намагались сфабрикувати справу проти українського митника
Сьогодні, 06:22
Схожі новини
Акциз з продажу пального більше не зараховуватимуть до місцевого бюджету Акциз з продажу пального більше не зараховуватимуть до місцевого бюджету
Сьогодні, 05:27
Світовий банк виділить 1 мільярд доларів на ремонт українських доріг Світовий банк виділить 1 мільярд доларів на ремонт українських доріг
30 липень, 2016, 04:36
В Україні вступив у дію закон про штрафи для перевантажених фур В Україні вступив у дію закон про штрафи для перевантажених фур
Сьогодні, 00:46
У Луцьку маршрутка з пасажирами «летіла» на червоне світло. ВІДЕО У Луцьку маршрутка з пасажирами «летіла» на червоне світло. ВІДЕО
23 вересень, 19:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 25 вересня: валюта продовжує падіння
Сьогодні, 09:14
 0
ТОП-3 пропозиції від компанії Будівельної компанії «Інвестор» на вересень*
Сьогодні, 09:03
 0
На Волині ледве не замерз 22-річний молодик, який вживав алкоголь
Сьогодні, 08:39
 0
Повідомили, скільки коштів виділять на ремонт та будівництво автошляхів на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
 0
Дозволяє підкорити бездоріжжя: лучанин змайстрував універсальний візок для людей з інвалідністю
Сьогодні, 07:13
 0
Медіа
відео
1/8
﻿