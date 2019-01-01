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«Немає нормальних умов для роботи» – продавці ринку на Волині. ВІДЕО

«Немає нормальних умов для роботи» – продавці ринку на Волині. ВІДЕО
У Рожищі муніципальна варта бореться зі стихійною торгівлею на місцевому ринку, а також на території довкола нього. Люди в свою чергу нарікають на погані умови роботи на самому ринку.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Лідія Яроцька торгує власною продукцією: перцем, помідорами, картоплею. Продає це на тротуарі перед ринком у Рожищі. Лідія Яроцька отримала попередження щодо несанкціонованої торгівлі від муніципального інспектора.

Галина Желєзна продає товар у несанкціонованому місці. Розповідає, що на ринку беруть плату 10 гривень за метр квадратний площі для торгівлі. Каже, що належних умов не надають.

«Літом там для квітів спека, бо ця сторона, де трохи є накриття, там продають молоко, овочі і там є постійні місця. Вони там уже зайняли і нікого не пускають. Це тільки на сонці, на сонці там одна жінка знепритомніла».

Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук каже, що отримав колективне звернення від продавців щодо неналежних умов для торгівлі на ринку. Говорить: розглянуть це питання з депутатами на комісії, коли саме, не сказав.

«Маємо запросити заявників, людей, які мають реагувати - це дирекцію райспоживспілку і депутати, щоб знайти соломонове рішення. Я рахую, якщо люди на ринок заходять, вони мають працювати в безпечних умовах і директор ринку має забезпечити відповідні умови роботи».


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Теги: Рожище, ринок, торгівля, умови, муніципали
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