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У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО

У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку до фестивалю безпритульних тварин «Мокрі носики 2.0» запустили аукціон фотокартин від відомого луцького фотографа Віктора Голікова.

Про це пише Район.Луцьк.

Всі зібрані кошти передадуться на КП «Ласка» для утримання та лікування безпритульних тварин, які там проживають.

На аукціоні виставлять низку фото вихованців комунального підприємства. Стартова ціна однієї фотокартини – 200 грн. Мінімальний крок – 20 грн. Фінішує аукціон на самому фестиваль «Мокрі носики 2.0», який пройде 29 вересня на площі РЦ «Промінь».

Аби взяти учсть а аукціоні у соцмережі, під фотокартиною, яка сподобалась, треба ставити ціну, за яку ви готові її придбати відповідно до ставок. Сторінка, де відбуваються торги, а також усі лоти ТУТ.

Благодійний збір у фонд: 4731 2127 0229 8174, допомога безпритульним тваринам міста Луцьк (Вадима Нєчаєва)

У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО
У Луцьку стартував аукціон на підтримку безпритульних тварин. ФОТО


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Теги: аукціон, фотограф, картини, тварини, мокрі носики
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