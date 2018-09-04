У громаді на Волині встановили правила утримання та вигулу тварин





Про це відомо з



На останній сесії прийняли рішення, яким затвердили правила утримання домашніх тварин. Дія правил поширюються на поводження, утримання, розведення та регулювання чисельності тварин.



“Просимо ознайомитися з цими правилами та дотримуватися їх! Іваничівська селищна рада просить вигулювати собак на повідку (за необхідності в наморднику) та не залишати їх без нагляду. Застерігає, що тварина може нести небезпеку для інших жителів громади”, – йдеться на сайті.



Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір’я, організацій, підприємств тощо лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.



Забороняється супровід потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 16 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.



Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані:



- не створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам;

- забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг;

- реєструвати домашніх тварин (собак та котів) віком від двох місяців і старше;

- зареєструвати новопридбаних домашніх тварин (собак та котів) протягом десяти днів від дати їх придбання;

- тримати сторожових собаку вольєрі або на прив’язі і спускати їх з неї лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об’єкта або території;

- забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), поводка, що необхідні для здіснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

- забезпечити наявність ошийника з реєстраційним номером;

прибирати екскременти за своїми тваринами;

- негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров’ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляду;



Власникам домашніх тварин забороняється:



- утримувати незареєстрованих домашніх тварин (собак і котів);

- у стані алкогольного сп’яніння вигулювати домашніх тварин;

вигулювати собак без повідків і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;

- приводити домашніх тварин (окрім собак-поводирів) у приміщення магазинів (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;

- доручати вигул домашніх тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

- жорстоко поводитися з ними, залишати бездоглядними або знищувати їх;

- наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування до виконання будь-яких вимог;

- використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;

- проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно тварини;

- вирощувати тварин (собак, котів) з метою отримання їх м’яса і шкірок;

- викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття;

- навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;



Реєстрація домашніх тварин (собак та котів) здійснюється Іваничівською селищною радою за письмовою заявою власників тварин.



При реєстрації домашніх тварин власнику тварини видається довідка про реєстрацію тварини, де вказуються усі дані щодо власника та тварини, присвоюється реєстраційний номер.



Перелік порід собак, визнаних як потенційно небезпечні



1. Акіта – іну.

2. Американський бульдг.

3. Американський стафордширський тер’єр.

4. Англійський мастиф.

5. Аргентинський дог.

6. Бельгійська вівчарка.7. Бернський зенненхунд.

8. Бордоський дог.

9. Бразильська філа.

10. Бульмастиф.

11. Бультер’єр.

12. Доберман.13. Кавказька вівчарка.

14. Кане корсо.

15. Мастіно неаполетано.

16. Московська сторожова.

17. Німецька вівчарка.

18. Німецький дог.

19. Перо преса канаріо.

20. Південноруська вівчарка.

21. Пітбультер’єр.22. Різеншнауцер.

23. Родезійський ріджбек.

24. Ротвейлер.

25. Середньоазіатська вівчарка.

26. Тосаіну.

27. Чорний тер’єр.

28. Німецький боксер.

29. Фокстер’єр.

30. Ягтер’єр німецький.

31. Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.



Даний перелік собак, визнаних як потенційно небезпечні рекомендований відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264.



Нагадаємо, за злочин судитимуть господаря американського бульдога, який

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Іваничіської ОТГ діють правила вигулу собак. У разі їх невиконання та інших актів законодавства України, власники домашніх тварин можуть бути притягнутими до адміністративної чи кримінальної відповідальності.Про це відомо з сайту Іваничівської селищної ради.На останній сесії прийняли рішення, яким затвердили правила утримання домашніх тварин. Дія правил поширюються на поводження, утримання, розведення та регулювання чисельності тварин.“Просимо ознайомитися з цими правилами та дотримуватися їх! Іваничівська селищна рада просить вигулювати собак на повідку (за необхідності в наморднику) та не залишати їх без нагляду. Застерігає, що тварина може нести небезпеку для інших жителів громади”, – йдеться на сайті.Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір’я, організацій, підприємств тощо лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.Забороняється супровід потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 16 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.- не створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам;- забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг;- реєструвати домашніх тварин (собак та котів) віком від двох місяців і старше;- зареєструвати новопридбаних домашніх тварин (собак та котів) протягом десяти днів від дати їх придбання;- тримати сторожових собаку вольєрі або на прив’язі і спускати їх з неї лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об’єкта або території;- забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), поводка, що необхідні для здіснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;- забезпечити наявність ошийника з реєстраційним номером;прибирати екскременти за своїми тваринами;- негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров’ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляду;- утримувати незареєстрованих домашніх тварин (собак і котів);- у стані алкогольного сп’яніння вигулювати домашніх тварин;вигулювати собак без повідків і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;- приводити домашніх тварин (окрім собак-поводирів) у приміщення магазинів (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;- доручати вигул домашніх тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;- жорстоко поводитися з ними, залишати бездоглядними або знищувати їх;- наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування до виконання будь-яких вимог;- використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;- проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно тварини;- вирощувати тварин (собак, котів) з метою отримання їх м’яса і шкірок;- викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття;- навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;Реєстрація домашніх тварин (собак та котів) здійснюється Іваничівською селищною радою за письмовою заявою власників тварин.При реєстрації домашніх тварин власнику тварини видається довідка про реєстрацію тварини, де вказуються усі дані щодо власника та тварини, присвоюється реєстраційний номер.1. Акіта – іну.2. Американський бульдг.3. Американський стафордширський тер’єр.4. Англійський мастиф.5. Аргентинський дог.6. Бельгійська вівчарка.7. Бернський зенненхунд.8. Бордоський дог.9. Бразильська філа.10. Бульмастиф.11. Бультер’єр.12. Доберман.13. Кавказька вівчарка.14. Кане корсо.15. Мастіно неаполетано.16. Московська сторожова.17. Німецька вівчарка.18. Німецький дог.19. Перо преса канаріо.20. Південноруська вівчарка.21. Пітбультер’єр.22. Різеншнауцер.23. Родезійський ріджбек.24. Ротвейлер.25. Середньоазіатська вівчарка.26. Тосаіну.27. Чорний тер’єр.28. Німецький боксер.29. Фокстер’єр.30. Ягтер’єр німецький.31. Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.Даний перелік собак, визнаних як потенційно небезпечні рекомендований відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264.Нагадаємо, за злочин судитимуть господаря американського бульдога, який відкусив у Нововолинську жінці палець

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію