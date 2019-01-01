На Волині ледве не замерз 22-річний молодик, який вживав алкоголь





Про це пише



Зазначили, що горохівчанина знайшли непритомним від отруєння сурогатним алкоголем і загальним переохоложенням.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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