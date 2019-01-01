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На Волині ледве не замерз 22-річний молодик, який вживав алкоголь

На Волині ледве не замерз 22-річний молодик, який вживав алкоголь
До реанімаційного відділення Горохівської ЦРЛ потрапив 22-річний мешканець Горохова з симптомами алкогольного отруєння та загального переохолодження.

Про це пише Волинь Нова.

Зазначили, що горохівчанина знайшли непритомним від отруєння сурогатним алкоголем і загальним переохоложенням.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: погода, алкоголь, реанімація, Волинь
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