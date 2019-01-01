На Волині ледве не замерз 22-річний молодик, який вживав алкоголь
Сьогодні, 08:39
До реанімаційного відділення Горохівської ЦРЛ потрапив 22-річний мешканець Горохова з симптомами алкогольного отруєння та загального переохолодження.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначили, що горохівчанина знайшли непритомним від отруєння сурогатним алкоголем і загальним переохоложенням.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Зазначили, що горохівчанина знайшли непритомним від отруєння сурогатним алкоголем і загальним переохоложенням.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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