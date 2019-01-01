ТОП-3 пропозиції від компанії Будівельної компанії «Інвестор» на вересень*





Ми вивчили актуальні пропозиції і відібрали три найцікавіші варіанти, – пише



1. Двокімнатні квартири в «Юпітері»



У житловому комплексі



Ціна – 14 000 грн/м2. Є можливість відтермінування, мінімальний перший внесок – 50%.







ЖК «Юпітер» збудований на межі міста Луцька та села Липини. Комплекс має затишну закриту територію, проте розташований недалеко від міської інфраструктури: поруч є зупинка громадського транспорту. Житло тут ідеально підходить для людей, які хочуть жити за містом, проте не готові відмовитись від атрибутів міського життя.



«Юпітер» має три будинки по 4 поверхи, плюс – мансардний. Два будинки уже здані в експлуатацію.



Кожна квартира має паркомісце, також у комплексі є гостьовий паркінг, територія охороняється. Аби дізнатися більше про ЖИК «Юпітер» –







2. Пентхаус в «Суперновій»



У житловому комплексі



Квартира має три просторі кімнати, кухню із лоджією та два санвузли. Із панорамних вікон відкривається красива панорама парку.



Ціна – 15 000 грн/м2.







ЖК «Супернова» будують в районі вулиць Львівської та Потебні, поруч із ботанічним садом. Звідси до центру міста – близько двох кілометрів.



Усі будматеріали, які використовують при зведенні «Супернової» – якісні, від провідних і перевірених виробників. Квартири здаються із чистовою штукатуркою та стяжкою, розведеними електромережами, інтернетом та сигналізацією, сантехнікою, індивідуальним опаленням, теплою підлогою на кухні та санвузлі.



Прочитати більше про те, чим «начинена» «Супернова», можна







3. Таунхаус у ЖК «Струмочок»



Таунхаус «Сімейний» в житловому комплексі



В одному із варіантів на першому поверсі можливе розташування гаража. Другий варіант планування передбачає простору вітальню. У ще одному варіанті – додаткова кімната.



Ціна – $ 61 000 за таунхаус із наповненням (штукатурка, чистова стяжка, опалення, комунікації) та $ 56 000 – без наповнення.







«Струмочок» – унікальний житловий комплекс. На території понад 7 гектарів, окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.



Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.



За задумом забудовника мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні. Дізнатися більше про ЖК «Струмочок» можна, перейшовши за цим посиланням.



У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.







Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



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