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Курс валют у Луцьку на 25 вересня: валюта продовжує падіння

Курс валют у Луцьку на 25 вересня: валюта продовжує падіння
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.014, а продаж - 24.402.

Євро при купівлі становить - 26.257, продажу - 26.869.

Курс російського рубля: купівля - 0.332, продаж - 0.390.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.876, продаж - 6.276.

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Теги: курс валют, Луцьк
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