Курс валют у Луцьку на 25 вересня: валюта продовжує падіння





Євро при купівлі становить - 26.257, продажу - 26.869.



Курс російського рубля: купівля - 0.332, продаж - 0.390.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.876, продаж - 6.276.

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