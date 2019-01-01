Зі спорткомплексу луцького вишу через задимлення в електрощитовій евакуювали 30 людей





Інцидент трапився 24 вересня о 17:39, - У ДСНС України у Волинській області.



За 3 хвилини після виклику до місця події прибули рятувальники у складі двох відділень.



Пожежники встановили, що появу диму спричинило коротке замикання в електрощитовій без подальшого горіння.



Рятувальники організували евакуацію 30 осіб з числа студентів та персоналу, які перебували у приміщенні, а також ужили заходи з димовидалення.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На першому поверсі спорткомплексу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, що розташований на проспекті Грушевського, в електрощитовій виникло коротке замикання, що спричинило задимлення.Інцидент трапився 24 вересня о 17:39, - У ДСНС України у Волинській області.За 3 хвилини після виклику до місця події прибули рятувальники у складі двох відділень.Пожежники встановили, що появу диму спричинило коротке замикання в електрощитовій без подальшого горіння.Рятувальники організували евакуацію 30 осіб з числа студентів та персоналу, які перебували у приміщенні, а також ужили заходи з димовидалення.Нагадаємо, що через задимлення 24 вересня з Палацу культури Луцька евакуювали людей.

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