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Зі спорткомплексу луцького вишу через задимлення в електрощитовій евакуювали 30 людей

Зі спорткомплексу луцького вишу через задимлення в електрощитовій евакуювали 30 людей
На першому поверсі спорткомплексу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, що розташований на проспекті Грушевського, в електрощитовій виникло коротке замикання, що спричинило задимлення.

Інцидент трапився 24 вересня о 17:39, - У ДСНС України у Волинській області.

За 3 хвилини після виклику до місця події прибули рятувальники у складі двох відділень.

Пожежники встановили, що появу диму спричинило коротке замикання в електрощитовій без подальшого горіння.

Рятувальники організували евакуацію 30 осіб з числа студентів та персоналу, які перебували у приміщенні, а також ужили заходи з димовидалення.

Нагадаємо, що через задимлення 24 вересня з Палацу культури Луцька евакуювали людей.

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Теги: задимлення, Луцьк, коротке замикання, СНУ
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