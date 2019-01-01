Під Луцькрадою – мітинг базарників. ФОТО. ВІДЕО





Акція протесту розпочалась вранці 25 вересня перед засіданням сесії міської ради.



Базарники говорять, що прийшли під стіни Луцькради, аби влада не лишала їх робочих місць. Люди у відчаї і кажуть, що справно платять податки та не розуміють, чому їх хочуть вигнати.



Продавці ринків обурені, що у мерії вкотре створили комісію для перевірки, а також фактично дали вказівку для проведення перевірки ДСНС на Варшавському ринку.



«На Старому базарі 2 гектари землі, у центрі міста, а це досить ласий шматочок», - каже продавчиня.



На місці події працює поліція, яка забезпечує правопорядок.



Нагадаємо, що







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Луцької міськради з мітингом прийшли продавці та підприємці Центрального (Старого) і Варшавського ринків.Акція протесту розпочалась вранці 25 вересня перед засіданням сесії міської ради.Базарники говорять, що прийшли під стіни Луцькради, аби влада не лишала їх робочих місць. Люди у відчаї і кажуть, що справно платять податки та не розуміють, чому їх хочуть вигнати.Продавці ринків обурені, що у мерії вкотре створили комісію для перевірки, а також фактично дали вказівку для проведення перевірки ДСНС на Варшавському ринку.«На Старому базарі 2 гектари землі, у центрі міста, а це досить ласий шматочок», - каже продавчиня.На місці події працює поліція, яка забезпечує правопорядок.Нагадаємо, що Луцька міська рада припинила договір оренди землі під Центральним (Старим) ринком з Волинською облспоживспілкою . Мова йде про понад 2 гектари землі під ринком у Старому місті. А термін договору на оренду цієї ділянки закінчився ще 27 серпня.

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