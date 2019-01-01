Автотроща у Турійському районі: подробиці інциденту





Нагадаємо,



В автотрощі одна людина загинула та ще п’ятеро отримали травми.



На місці події працювали і кілька екіпажів патрульної поліції Волині.



Як розповів патрульний, поліцейські насамперед зібрали дані водіїв та пасажирів, надавали допомогу потерпілим, регулювали дорожній рух, забезпечували охорону місця події, викликали слідчо-оперативну групу. Працювали і декілька бригад медиків з навколишніх районів та рятувальники.



Відомо, що всі 3 автомобілі – учасники ДТП – рухались в напрямку Ковеля: один легковик був припаркований на узбіччі, мікроавтобус перевозив пасажирів, за ним їхала вантажівка. І за мить сталось зіткнення.



Відомо, що загиблим виявився 39-річний чоловік.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З'явились деталі жахливої аварії, яка трапилась в Турійському районі.Нагадаємо, автопригода трапилася 24 вересня приблизно по 13 годині , - пише патрульна поліція Волинської області.В автотрощі одна людина загинула та ще п’ятеро отримали травми.На місці події працювали і кілька екіпажів патрульної поліції Волині.Як розповів патрульний, поліцейські насамперед зібрали дані водіїв та пасажирів, надавали допомогу потерпілим, регулювали дорожній рух, забезпечували охорону місця події, викликали слідчо-оперативну групу. Працювали і декілька бригад медиків з навколишніх районів та рятувальники.Відомо, що всі 3 автомобілі – учасники ДТП – рухались в напрямку Ковеля: один легковик був припаркований на узбіччі, мікроавтобус перевозив пасажирів, за ним їхала вантажівка. І за мить сталось зіткнення.Відомо, що загиблим виявився 39-річний чоловік.

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