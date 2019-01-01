вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Автотроща у Турійському районі: подробиці інциденту

Автотроща у Турійському районі: подробиці інциденту
З'явились деталі жахливої аварії, яка трапилась в Турійському районі.

Нагадаємо, автопригода трапилася 24 вересня приблизно по 13 годині, - пише патрульна поліція Волинської області.

В автотрощі одна людина загинула та ще п’ятеро отримали травми.

На місці події працювали і кілька екіпажів патрульної поліції Волині.

Як розповів патрульний, поліцейські насамперед зібрали дані водіїв та пасажирів, надавали допомогу потерпілим, регулювали дорожній рух, забезпечували охорону місця події, викликали слідчо-оперативну групу. Працювали і декілька бригад медиків з навколишніх районів та рятувальники.

Відомо, що всі 3 автомобілі – учасники ДТП – рухались в напрямку Ковеля: один легковик був припаркований на узбіччі, мікроавтобус перевозив пасажирів, за ним їхала вантажівка. І за мить сталось зіткнення.

Відомо, що загиблим виявився 39-річний чоловік.
Автотроща у Турійському районі: подробиці інциденту
Автотроща у Турійському районі: подробиці інциденту
Автотроща у Турійському районі: подробиці інциденту




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на хабарі викрили голову лікарської комісії районної лікарні
Сьогодні, 10:47
У Ковелі вночі пограбували таксиста
Сьогодні, 10:42
Автотроща у Турійському районі: подробиці інциденту
Сьогодні, 10:26
Під Луцькрадою – мітинг базарників. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:57
На Волині затримали киянина, якого підозрюють у замаху на вбивство
Сьогодні, 09:54
Схожі новини
Під Луцьком водій маршрутки збив велосипедистку Під Луцьком водій маршрутки збив велосипедистку
24 вересень, 18:32
Не вибрав безпечної швидкості: на Волині Mercedes злетів у кювет Не вибрав безпечної швидкості: на Волині Mercedes злетів у кювет
24 вересень, 13:35
На Волині автівка злетіла у кювет та перевернулась: водій помер На Волині автівка злетіла у кювет та перевернулась: водій помер
24 вересень, 11:21
Рідні продали усе та набрали кредитів: благають допомогти постраждалій в аварії дівчині з Волині Рідні продали усе та набрали кредитів: благають допомогти постраждалій в аварії дівчині з Волині
24 вересень, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на хабарі викрили голову лікарської комісії районної лікарні
Сьогодні, 10:47
 0
У Ковелі вночі пограбували таксиста
Сьогодні, 10:42
 0
Автотроща у Турійському районі: подробиці інциденту
Сьогодні, 10:26
 0
Під Луцькрадою – мітинг базарників. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:57
 0
На Волині затримали киянина, якого підозрюють у замаху на вбивство
Сьогодні, 09:54
 0
Медіа
відео
1/8
﻿