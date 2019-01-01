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У Ковелі вночі пограбували таксиста

У Ковелі вночі пограбували таксиста
В місті Ковель 21-річний місцевий мешканець вдарив таксиста, вирвав із панелі автомобіля телевізор і втік.

Інцидент трапився у ніч на вівторок, 24 вересня, по вулиці Богдана Хмельницького, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.

Потерпілий звернувся до Ковельського відділу поліції із заявою про грабіж.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 21-річний ковельчанин. Працівники кримінальної поліції спільно із патрульними поліцейськими затримали зловмисника. Викрадений телевізор вилучили та повернуть власнику.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Триває слідство.




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Теги: таксист, Ковель, грабіж
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